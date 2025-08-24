Topo

Notícias

Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez concessões significativas em relação a acordo de paz com Ucrânia

24/08/2025 13h37

(Reuters) - O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que a Rússia fez "concessões significativas" para uma solução negociada em sua guerra com a Ucrânia e estava confiante de que havia progresso, apesar da falta de avanços claros para encerrar o conflito.

Falando no programa "Meet the Press with Kristen Welker" da NBC, Vance disse que o presidente russo, Vladimir Putin, fez várias concessões, incluindo a de que a Ucrânia receberá garantias de segurança contra futuras agressões russas.

"Acredito que os russos fizeram concessões significativas ao presidente Trump pela primeira vez em três anos e meio deste conflito", disse Vance em comentários transmitidos neste domingo.

"Eles reconheceram que não conseguiriam instalar um regime fantoche em Kiev. Essa era, claro, uma grande exigência no início. E, mais importante, eles reconheceram que haverá alguma garantia de segurança para a integridade territorial da Ucrânia."

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse em uma entrevista transmitida no domingo que um grupo de nações, incluindo membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, deveriam ser os garantidores da segurança da Ucrânia.

Na sexta-feira, o presidente Donald Trump renovou a ameaça de impor sanções à Rússia se não houver progresso em direção a uma solução pacífica na Ucrânia em duas semanas, demonstrando frustração com Moscou uma semana após seu encontro com Putin no Alasca.

Vance disse que as sanções seriam consideradas caso a caso, reconhecendo que novas penalidades dificilmente levariam a Rússia a concordar com um cessar-fogo com a Ucrânia.

Vance destacou o anúncio feito por Trump neste mês de uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos como punição pelas compras de petróleo russo por Nova Délhi como o tipo de alavancagem econômica que seria usada na busca pela paz.

"Ele tentou deixar claro que a Rússia pode ser convidada novamente para a economia mundial se parar com a matança, mas eles continuarão isolados se não pararem com a matança", disse Vance.

(Reportagem de Nathan Layne em Wilton, Connecticut)

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Enviado dos EUA se encontra com Netanyahu sobre Líbano e Síria, dizem autoridades israelenses

Bombardeio israelense contra rebeldes huthis deixa ao menos dois mortos no Iêmen

Raducanu vence sua primeira partida no US Open desde o título de 2021

Governador da Paraíba sente fortes dores, é internado e pode ser operado

Trump não tem base para enviar tropas para Chicago, diz líder democrata

Polícia investiga assassinatos após quatro corpos serem encontrados no rio Sena, em Paris

Canadá não descarta enviar tropas de paz à Ucrânia como parte de eventual acordo, diz primeiro-ministro

'Don Juan' de Manaus é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez concessões significativas em relação a acordo de paz com Ucrânia

Rajadas de vento fecham Porto de Santos, o maior da América Latina

Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães