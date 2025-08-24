TV: Mulher diz que foi agredida por Gato Preto após encostar em seu carro

Uma mulher de 22 anos diz que foi agredida pelo influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como "Gato Preto", após encostar no carro dele, em fevereiro, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Milena Marinho, 22, relatou que a então namorada de Gato Preto, a também influenciadora Bia Miranda, começou a confusão. "Nesse momento que a gente se aproxima do carro, ela [Bia Miranda] chega e começa a chamar a gente de tudo que é tipo de nome que você imagina", disse Milena ao Fantástico, da TV Globo.

Gravação mostra Gato Preto agredindo e pisando em Milena. Os advogados do influenciador afirmam que trabalham para provar a inocência dele. Já a defesa de Bia diz que ela reagiu a uma "agressão injusta".

Em vídeo publicado nas redes sociais, Bia Miranda diz que saiu do carro e "deu nela mesmo". "Não sei se ela tacou copo de bebida ou uma garrafa no carro".

Milena diz que ficou "traumatizada" com o caso. "Começa uma briga e só pergunto para ela [Bia Miranda]: por que ela estava me tratando desse jeito? E peço para ela parar".

Gato Preto envolvido em acidente

Na última quarta-feira (20), Gato Preto se envolveu em um acidente ao dirigir um Porsche 911 conversível, avaliado em R$ 1,5 milhão. No carro de luxo também estava Bia Miranda. Ele foi preso e liberado após prestar depoimento.

O veículo passou no sinal vermelho e bateu em um HB20 na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O carro também atingiu um semáforo. Imagens de câmera de segurança mostram o momento da infração. O veículo de luxo ficou destruído.

O passageiro do HB20 teve a mandíbula fraturada e foi socorrido. A polícia foi chamada para realizar o teste do bafômetro, mas Gato Preto não foi encontrado no local.

O dono do HB20, Edilson Maiorano, contou ao Fantástico que seu filho está com crise de ansiedade por conta do acidente. "Eu não [estou machucado]. Só estou dolorido. Bati a mão no painel. O airbag segurou bastante. Meu filho teve uma trinca no maxilar, está com o rosto inchado, machucou a mão e está apresentando crise de ansiedade. Depois do acidente, ele ficou pior."

Horas após o acidente, Gato Preto foi preso por omissão de socorro. Na ocasião, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Bia Miranda alegou que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto".

Já antes do acidente, Gato Preto e Bia Miranda estiveram em festa com bebidas alcoólicas. Vídeos publicados durante a madrugada daquele dia mostram ambos na festa.

Quem são Bia Miranda e Gato Preto

Conhecido como Gato Preto, Samuel Sant'anna tem 31 anos e ostenta vida de luxo na internet, com vídeos de carros importados, joias e dinheiro em espécie. Ele tem cerca de 200 mil seguidores no Instagram e costuma publicar conteúdos de ostentação e humor.

Bia Miranda tem 20 anos e ficou famosa ao participar do reality show A Fazenda. Ela é neta da ex-modelo Gretchen e tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos sobre rotina, beleza e entretenimento.