Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico de doença venosa
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar maquiagem na mão um mês depois de ter sido diagnosticado com uma doença venosa crônica.
O que aconteceu
Trump exibiu a mão maquiada em evento oficial na Casa Branca. Na sexta-feira (22), ele recebeu em Washington o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e chamou atenção pela forma como tentou esconder o dorso da mão direita.
O republicano tem evitado expor a mão em público. Em diferentes ocasiões, ele cobriu a região com a própria mão esquerda ou mantém o pulso virado, estratégia que alimenta especulações sobre seu estado clínico nas redes sociais.
A Casa Branca não comentou diretamente o uso da maquiagem. Questionada por jornalistas, a porta-voz Karoline Leavitt limitou-se a dizer que Trump "é um homem do povo", que aperta mãos todos os dias e mantém um "compromisso inabalável".
A equipe já havia dado justificativas semelhantes no passado. Em fevereiro, quando um hematoma foi registrado por um fotógrafo, Leavitt atribuiu a marca ao hábito do presidente de apertar mãos diariamente.
O diagnóstico médico foi confirmado em julho. Segundo a Casa Branca, Trump sofre de insuficiência venosa crônica, condição que provoca inchaço nas pernas e hematomas na mão direita.
O médico de Trump afirmou que o quadro é benigno. Sean Barbabella explicou que a insuficiência venosa é comum em pessoas acima dos 70 anos — o presidente tem 79 — e reforçou que exames afastaram riscos de trombose, doença arterial ou problemas cardíacos.