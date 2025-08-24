Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico de doença venosa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar maquiagem na mão um mês depois de ter sido diagnosticado com uma doença venosa crônica.

O que aconteceu

Trump exibiu a mão maquiada em evento oficial na Casa Branca. Na sexta-feira (22), ele recebeu em Washington o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e chamou atenção pela forma como tentou esconder o dorso da mão direita.

O republicano tem evitado expor a mão em público. Em diferentes ocasiões, ele cobriu a região com a própria mão esquerda ou mantém o pulso virado, estratégia que alimenta especulações sobre seu estado clínico nas redes sociais.

Trump trying so hard to hide the back of his right hand from the cameras makes me wonder if he's got the Epstein Files transcribed onto itpic.twitter.com/eACyauHvmR -- Larry the Cat (@Number10cat) August 23, 2025

A Casa Branca não comentou diretamente o uso da maquiagem. Questionada por jornalistas, a porta-voz Karoline Leavitt limitou-se a dizer que Trump "é um homem do povo", que aperta mãos todos os dias e mantém um "compromisso inabalável".

A equipe já havia dado justificativas semelhantes no passado. Em fevereiro, quando um hematoma foi registrado por um fotógrafo, Leavitt atribuiu a marca ao hábito do presidente de apertar mãos diariamente.

O diagnóstico médico foi confirmado em julho. Segundo a Casa Branca, Trump sofre de insuficiência venosa crônica, condição que provoca inchaço nas pernas e hematomas na mão direita.

O médico de Trump afirmou que o quadro é benigno. Sean Barbabella explicou que a insuficiência venosa é comum em pessoas acima dos 70 anos — o presidente tem 79 — e reforçou que exames afastaram riscos de trombose, doença arterial ou problemas cardíacos.