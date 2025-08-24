Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico de doença venosa

Topo

Donald Trump usou maquiagem na mão durante evento na Casa Branca no dia 22 de agosto de 2025 - Jonathan Ernst/Reuters
Donald Trump usou maquiagem na mão durante evento na Casa Branca no dia 22 de agosto de 2025 Imagem: Jonathan Ernst/Reuters
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a usar maquiagem na mão um mês depois de ter sido diagnosticado com uma doença venosa crônica.

O que aconteceu

Trump exibiu a mão maquiada em evento oficial na Casa Branca. Na sexta-feira (22), ele recebeu em Washington o presidente da Fifa, Gianni Infantino, e chamou atenção pela forma como tentou esconder o dorso da mão direita.

O republicano tem evitado expor a mão em público. Em diferentes ocasiões, ele cobriu a região com a própria mão esquerda ou mantém o pulso virado, estratégia que alimenta especulações sobre seu estado clínico nas redes sociais.

A Casa Branca não comentou diretamente o uso da maquiagem. Questionada por jornalistas, a porta-voz Karoline Leavitt limitou-se a dizer que Trump "é um homem do povo", que aperta mãos todos os dias e mantém um "compromisso inabalável".

A equipe já havia dado justificativas semelhantes no passado. Em fevereiro, quando um hematoma foi registrado por um fotógrafo, Leavitt atribuiu a marca ao hábito do presidente de apertar mãos diariamente.

O diagnóstico médico foi confirmado em julho. Segundo a Casa Branca, Trump sofre de insuficiência venosa crônica, condição que provoca inchaço nas pernas e hematomas na mão direita.

O médico de Trump afirmou que o quadro é benigno. Sean Barbabella explicou que a insuficiência venosa é comum em pessoas acima dos 70 anos — o presidente tem 79 — e reforçou que exames afastaram riscos de trombose, doença arterial ou problemas cardíacos.

