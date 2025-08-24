Trump não tem base para enviar tropas para Chicago, diz líder democrata

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem autoridade para enviar tropas a Chicago, disse o líder da minoria democrata na Câmara dos Deputados dos EUA, Hakeem Jeffries, neste domingo, enquanto o Pentágono realizava o planejamento inicial para um possível envio.

Trump, um republicano, disse que provavelmente expandirá sua repressão ao crime para Chicago, intervindo em outra cidade governada por democratas. E, neste domingo, ele sugeriu a possibilidade de enviar tropas para Baltimore, em Maryland, governada pelos democratas.

Autoridades dos EUA, falando sob condição de anonimato, disseram que houve um planejamento inicial no Pentágono sobre como seria o envio de tropas da Guarda Nacional para Chicago.

Uma autoridade afirmou que os planos faziam parte dos esforços militares para antecipar quaisquer solicitações de Trump e observou que altos funcionários do Pentágono ainda não foram informados sobre eles. Não é incomum que o Pentágono planeje possíveis mobilizações antes de ordens formais serem dadas.

Jeffries disse que qualquer iniciativa para enviar tropas para Chicago era uma tentativa de Trump de fabricar uma crise. A criminalidade, incluindo assassinatos, diminuiu em Chicago no último ano.

"Não há base nem autoridade para Donald Trump tentar enviar tropas federais para a cidade de Chicago", disse Jeffries ao programa "State of the Union" da CNN neste domingo.

Hakeem Jeffries. 19.05.2025 Imagem: Nathan Howard/Reuters

Jeffries citou comentários feitos por JB Pritzker, o governador democrata de Illinois, que inclui Chicago, que disse não haver nenhuma emergência que justificasse o envio da Guarda Nacional ou de outras forças armadas.

Criticando o governador democrata Wes Moore sobre os níveis de criminalidade em Baltimore, Trump disse que estava preparado para enviar tropas para lá também.

Em julho, o departamento de polícia de Baltimore informou que houve uma redução de dois dígitos na violência armada em comparação com o ano anterior. A cidade teve 84 homicídios até agora neste ano -? o menor número em mais de 50 anos, segundo o prefeito.

"Se Wes Moore precisar de ajuda... Enviarei as "tropas", o que está sendo feito na vizinha DC, e rapidamente eliminarei o crime", disse Trump no Truth Social neste domingo.

Alguns governadores republicanos enviaram centenas de soldados da Guarda Nacional para Washington, D.C., a pedido de Trump. O presidente descreveu a capital como assolada por uma onda de criminalidade, embora dados oficiais mostrem que a criminalidade está diminuindo na cidade.

Neste domingo, Trump afirmou, sem provas, que não havia mais crimes na cidade e atribuiu isso ao envio de tropas e centenas de agentes federais.

Trump tem muito menos poder sobre Chicago e Baltimore do que sobre o Distrito de Columbia, onde, como presidente, ele tem mais influência.

O Título 10 do Código dos EUA, uma lei federal que descreve o papel das Forças Armadas dos EUA, inclui uma disposição que permite ao presidente enviar unidades da Guarda Nacional para repelir uma invasão, reprimir uma rebelião ou permitir que o presidente execute a lei.

Trump citou essa disposição, conhecida como Seção 12406, quando enviou unidades da Guarda Nacional para a Califórnia no início deste ano para conter protestos, apesar das objeções do governador Gavin Newsom.

No caso de Chicago, que é uma chamada cidade-santuário, Trump pode argumentar que leis locais que proíbem autoridades municipais de cooperar com agentes federais de imigração impedem o presidente de executar a lei, justificando a presença militar.

É quase certo que Trump enfrentará desafios legais se usar a Seção 12406 para enviar tropas da Guarda Nacional de Estados liderados pelos republicanos para redutos democratas.