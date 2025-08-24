Topo

Vendedor de espetinho paga menos por taxa a facção e é morto, diz polícia

Alexandre Roger foi assassinado por criminosos do CV no Ceará, segundo a polícia - Reprodução
Alexandre Roger foi assassinado por criminosos do CV no Ceará, segundo a polícia Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 15h05Atualizada em 24/08/2025 15h05

Um vendedor de espetinho foi morto, segundo a polícia, por não pagar o valor do reajuste exigido pela facção criminosa Comando Vermelho, referente a dinheiro extorquido do comerciante para garantir o ponto de venda em Itapajé, no interior do Ceará.

O que aconteceu

Alexandre Roger, 23, foi morto a tiros no último domingo (17). O comerciante mantinha um ponto de venda de espetinho em frente à sua própria casa e foi assassinado no momento em que estava trabalhando. As informações são da Polícia Civil do Ceará.

Comerciante foi morto por não pagar o valor do reajuste exigido pelo tráfico da região, segundo a polícia. Desde que abriu o negócio, neste ano, a vítima pagava uma taxa mensal de R$ 400 ao Comando Vermelho, mas o valor foi reajustado para R$ 1.000.

Alexandre não conseguiu arcar com o novo preço cobrado pelo tráfico e manteve o pagamento de R$ 400. Dois dias depois de enviar a mesma quantia dos meses anteriores para manter o ponto, ele foi assassinado por "descumprimento de ordem" dos traficantes, de acordo com a polícia.

cv - Reprodução/Polícia Civil do Ceará - Reprodução/Polícia Civil do Ceará
Lucas Mateus dos Santos foi preso por suspeita de matar o comerciante Alexandre Roger
Imagem: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Polícia prendeu o principal suspeito do crime na sexta-feira (22). Lucas Mateus Moreira dos Santos, 19, foi identificado por testemunhas e também pelas imagens das câmeras de segurança da região.

No dia do crime, Lucas foi até o comércio de Alexandre e disse que tinha uma ligação para ele. Quando o comerciante pegou o telefone e virou de costas, foi atingido por dois tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Lucas é apontado pela investigação como executor de crimes a mando do Comando Vermelho. A facção tem assustado comerciantes de Itapajé e região com a cobranças de taxas abusivas. O chefe do tráfico na região é identificado como Misael Negreiro Pinto, o "Bel". Ele é considerado foragido da Justiça.

Justiça do Ceará converteu a prisão de Lucas em preventiva. Ele deverá responder pelos crimes de homicídio qualificado e por integrar organização criminosa. O UOL nao localizaou a defesa dele

