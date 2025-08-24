Taiwan e China se enfrentam em narrativas conflitantes sobre Segunda Guerra Mundial

Por Ben Blanchard

Taipé (Reuters) - O veterano Pan Cheng-fa diz que se lembra claramente de lutar pela China contra os japoneses na Segunda Guerra Mundial, mas fica agitado quando questionado sobre o papel das forças comunistas que na época estavam em uma aliança desconfortável com seu governo republicano.

"Nós lhes demos armas, equipamentos e os fortalecemos", disse Pan, de 99 anos, em um evento na capital de Taiwan, Taipé, para comemorar o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Enquanto a China se prepara para um desfile militar em massa em Pequim no mês que vem para marcar o fim da guerra, tanto Taiwan — cujo nome formal continua sendo República da China — quanto a República Popular da China estão envolvidos em uma guerra de palavras cada vez mais amarga sobre a narrativa histórica e quem realmente deveria reivindicar o crédito pela vitória.

Os combates na China começaram para valer em 1937 com a invasão japonesa em grande escala e continuaram até a rendição do Japão em 1945, quando a ilha de Taiwan foi entregue à República da China após décadas de domínio japonês.

"Depois que o Japão foi derrotado, o próximo alvo (dos comunistas) foi a República da China", acrescentou Pan, referindo-se à retomada da guerra civil que levou à vitória das forças de Mao Zedong e à fuga do governo republicano para Taiwan em 1949.

O Partido Comunista Chinês no poder frequentemente lembra as pessoas de sua luta contra os japoneses, mas grande parte da luta foi travada pelas forças do governo republicano de Chiang Kai-shek, e foi a República da China que assinou o acordo de paz como uma das nações aliadas.

"Durante a guerra de resistência da República da China contra o Japão, a República Popular da China nem sequer existia, mas o regime comunista chinês distorceu repetidamente os fatos nos últimos anos, alegando que foi o Partido Comunista quem liderou a guerra de resistência", disse o principal formulador de políticas de Taiwan para a China, Chiu Chui-cheng, em 15 de agosto, aniversário da rendição japonesa.

O Conselho de Assuntos do Continente, liderado por Chiu, disse neste mês que a estratégia dos comunistas na época era "70% sobre se fortalecer, 20% lidar com o governo republicano e 10% se opor ao Japão", repetindo uma antiga acusação de guerra contra Mao que o Partido Comunista Chinês negou.

Os eventos de aniversário de Taiwan são muito mais discretos e não mencionam o papel dos comunistas, exceto para criticá-los.

Um show do Ministério da Defesa na quinta-feira à noite em Taipé contou com artistas vestidos como soldados republicanos da Segunda Guerra Mundial, imagens dos Tigres Voadores — pilotos voluntários dos EUA que voaram para a força aérea republicana chinesa — e rap do grupo de hip-hop taiwanês Nine One One.

"A história afirma que a Guerra de Resistência foi liderada e vencida pela República da China", disse o ministério em um programa de apresentação.

A China reagiu ao que considera uma deturpação do papel do Partido Comunista Chinês.

Na terça-feira, o Diário do Povo, jornal oficial do partido, escreveu em um comentário online que era necessária vigilância contra esforços para "distorcer e falsificar o papel do Partido Comunista Chinês como espinha dorsal do país" na luta contra o Japão.

A China diz que a vitória pertence a todo o povo chinês, incluindo os de Taiwan, e também está comemorando o fato de que o fim da guerra em 1945 levou Taiwan — uma colônia japonesa desde 1895 — a ser "devolvida" ao domínio chinês como parte do acordo de paz.

Taiwan não diz nada em nenhum acordo que fale sobre a entrega de Taiwan à República Popular da China, administrada pelo Partido Comunista Chinês e fundada apenas no final de 1949.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, comemorou o aniversário da rendição em 15 de agosto com um post no Facebook dizendo que a agressão será derrotada, em uma referência direta às ameaças militares de Pequim contra a ilha.

A República Popular da China diz que é o estado sucessor da República da China e que Taiwan é parte inerente do território de Pequim, uma visão à qual o governo de Taipé se opõe veementemente.

O governo de Taiwan pediu que seu povo não comparecesse ao desfile militar da China, alertando contra o reforço das reivindicações territoriais de Pequim e apoiando sua versão do que o aniversário significa.

O veterano Pan, que diz que os familiares deixados para trás após a guerra civil foram brutalizados enquanto ele fugia para Taiwan, vê o desfile de Pequim como algo que não tem nada a ver com ele.

"Não posso dizer nada de bom sobre os comunistas", disse ele.

(Reportagem de Ben Blanchard)