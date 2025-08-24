Studios investigados por fraude em SP terão alerta registrado na matrícula

Compradores de apartamentos classificados como Habitação de Interesse Social (HIS) e Habitação de Mercado Popular (HMP) poderão ter uma surpresa ao registrar a matrícula do imóvel. A partir de agora, por ordem da Justiça, o documento terá de informar se as unidades são investigadas por fraude na utilização de recursos da Prefeitura de São Paulo.

Segundo o UOL apurou, ao menos 6.000 unidades serão imediatamente afetadas, porque seus adquirentes não conseguiram comprovar que estão dentro da faixa de renda exigida para as moradias sociais no ato do registro.

Parte das unidades é formada por studios, microapartamentos vendidos por até R$ 500 mil em bairros nobres da cidade, como Moema, Pinheiros, Vila Olímpia e Itaim Bibi.

Por lei, moradias sociais devem ser ocupadas por famílias que recebem de zero a três salários mínimos (faixa HIS 1), de três a seis salários mínimos (HIS 2) ou de seis a dez salários mínimos (HMP).

Desde 2014, a cidade de São Paulo oferece incentivos fiscais e urbanísticos para a construção desse tipo de moradia pela iniciativa privada.

As incorporadoras que aderem ao modelo recebem desconto ou isenção completa da taxa cobrada para liberação de prédios sem limite de altura, a chamada outorga onerosa. Em troca, devem se comprometer a vender as unidades apenas para o público-alvo.

Na prática, não é o que acontece.

Segundo investigação do Ministério Público de São Paulo, parte significativa da produção com incentivo público tem sido desvirtuada ao atender compradores fora da renda.

"A confessada falta de controle da política pública está possibilitando, por um lado, que as construtoras descumpram a legislação aplicável e enriqueçam de forma ilícita. Por outro, que as famílias vulneráveis sejam preteridas no acesso à moradia."

Marcus Vinicius dos Santos, Camila Mansour da Silveira, Roberto Luís Pimentel e Moacir Tonani Júnior, da Promotoria de Habitação e Urbanismo da Capital.

Dados obtidos pela reportagem mostram que há empreendimentos que obtiveram isenção fiscal de até R$ 23 milhões.

Decisão protege 'terceiros de boa-fé'

Em seu despacho, o juiz Renato Augusto Pereira Maia, da Fazenda Pública, afirmou que a mensagem na matrícula visa "assegurar direitos de terceiros de boa-fé".

O conteúdo deixa claro que o "imóvel é objeto de investigação em processo que apura irregularidades e possíveis fraudes em sua comercialização como HIS e HMP, estando a transação sujeita a questionamento judicial".

A averbação, segundo a Promotoria de Habitação de Urbanismo, resguarda o interesse público, a segurança jurídica das negociações e dá publicidade às apurações administrativas e criminais em andamento.

Perspectiva do rooftop do projeto Do It Faria Lima, licenciado como 'moradia social' Imagem: Reprodução

As investigações têm como alvos principais bairros valorizados da cidade. Só no Itaim Bibi, por exemplo, a prefeitura liberou a construção de 6.695 moradias sociais voltadas para famílias com renda de até seis salários mínimos, desde 2019. Na Vila Mariana, outras 2.741.

São prédios localizados em vias com alto valor de mercado, como as ruas Quatá, Alvorada e Clodomiro Amazonas. Ali, o valor do metro quadrado para a venda chega a R$ 20 mil.

De acordo com o promotor Marcus Vinicius Monteiro dos Santos, a inclusão do alerta na matrícula ainda cumpre a Lei de Registros Públicos, que trata sobre a importância de ocorrências relevantes sobre o imóvel em questão.

A obrigatoriedade da averbação é a segunda medida imposta aos cartórios desde o início das investigações.

Em novembro de 2024, a Corregedoria Geral da Justiça ordenou que os registros de compra firmados por pessoas fora da renda estipulada sejam notificados ao MP e à prefeitura.

De lá para cá, já foram cerca de 6.000 avisos — número de imóveis que hoje terão averbação na matrícula.

A lista não para de crescer. Em março, eram 1.230.

Prédio com apartamentos de moradia social na Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo Imagem: André Porto/UOL

Veto a Airbnb

As suspeitas de mau uso da política pública levaram a gestão Ricardo Nunes (MDB) a instaurar mais de 400 processos de auditoria.

O prefeito também modificou regras da política pública.

Em decreto editado em maio, o aluguel de curta duração foi proibido em moradias sociais. Isso impede que os imóveis sejam usados por investidores para locação em plataformas como Airbnb.

Nunes também interveio nos preços de venda, definindo valores máximos para cada categoria de moradia social:

R$ 266 mil para apartamentos do tipo HIS 1;

R$ 369,6 mil para HIS 2;

R$ 518 mil para HMP.

Decreto ainda estipulou um teto para o aluguel mensal. O valor não pode superar mais de 30% da renda de interessados.

Exemplo: uma família cuja renda mensal é de quatro salários mínimos (R$ 6.072) não poderá pagar mais que R$ 1.821,60 de aluguel.

Contratos firmados fora desse padrão ficarão sujeitos a multas a serem calculadas de acordo com os descontos ofertados para a unidade em questão.