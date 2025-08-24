Topo

Notícias

SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship

24/08/2025 20h22

A empresa SpaceX cancelou neste domingo um voo de teste do megafoguete Starship, o revés mais recente para o veículo de lançamento, após tentativas recentes terminarem em explosões.

O foguete seria lançado do estado americano do Texas às 23h30 GMT. Quinze minutos antes, a SpaceX cancelou a operação. "Descarta-se o décimo voo do Starship, para dar tempo de resolver um problema nos sistemas em terra", informou a empresa, na rede social X.

O maior e mais poderoso veículo de lançamento da História foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua, e é essencial para realizar o sonho de Elon Musk - dono da SpaceX e pessoa mais rica do mundo - de colonizar Marte.

No entanto, repetidas explosões, que espalharam destroços sobre ilhas do Caribe e interromperam voos nos últimos meses, aumentaram a pressão sobre a SpaceX pela realização de um teste livre de contratempos.

Segundo o bloqueio de estradas previsto nos arredores da Starbase, o décimo voo do Starship poderia acontecer amanhã ou depois. A empresa não deu informações.

dl/jgc/ag/mas/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

TV: Mulher diz que foi agredida por Gato Preto após encostar em seu carro

Trump enfrenta democratas com planos de mobilização da Guarda Nacional

Zelensky insiste em se reunir com Putin diante de estancamento de conversas de paz

SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship

Piloto estrangeiro aposentado é preso em flagrante por estupro em hotel de Moema, em SP

Ao som de "Evidências", Brasil conquista prata na série mista

Grupo de rap Kneecap critica situação em Gaza durante show em Paris

Giroud marca nos acréscimos e Lille vence Monaco na 2ª rodada da Ligue 1

Fundador de "O Pasquim", cartunista Jaguar morre aos 93 anos

Padre com 'comportamento predatório' é preso por abusos sexuais em Cascavel

Sabalenka estreia forte em sua defesa do título do US Open