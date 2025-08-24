Topo

Senador Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns, mas estão bem

24/08/2025 15h59

(Reuters) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que sua mãe, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, e seus avós foram feitos reféns neste domingo na casa deles em Resende (RJ), mas que estão todos bem.

"Graças a Deus estão todos bem, mas foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", afirmou o filho do ex-presidente em um post na plataforma de mídia social X.

"Os marginais chegaram abordando minha mãe, dizendo que sabiam quem ela era e querendo saber onde estava o 'dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós'", acrescentou.

Ainda de acordo com o senador, como não havia dinheiro, foram levados alguns anéis e o carro do seu avô.

"Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados!", acrescentou.

De acordo com o G1, citando a Polícia Militar, após buscas na região, os agentes recuperaram o veículo na Estrada do Ipiranga, no trevo em direção ao município de Arapeí.

O portal também afirmou que o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

(Reportagem de Paula Arend Laier)

