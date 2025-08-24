Se dependesse de Tarcísio, Brasil se renderia a Trump

Em meio a tantos absurdos e ameaças numa semana mais uma vez dominada no noticiário por Trump & Bolsonaros, passou meio despercebido o conselho que o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deu ao governo Lula (PT) para lidar com os Estados Unidos.

Vou reproduzir o que ele disse, depois comento.

Eu acho que é fundamental compreender um pouco do estilo do presidente americano. É um presidente que vive da economia da atenção. É um presidente que gosta de sentar com o chefe de Estado, botar o chefe de Estado ao lado dele e dizer: 'olha, consegui uma vitória'. E ele está querendo conhecer uma vitória. Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto?

No caso, o verbo "entregar" foi bem empregado, resume um pensamento. Faltou dizer que tipo de "vitória" podemos entregar ao homem que se autoproclamou imperador do mundo e resolveu fazer bullying com o Brasil, o país mais taxado e sancionado na guerra política e comercial deflagrada por Trump, que fechou qualquer canal de diálogo e está esperando Lula ligar para ele e pedir desculpas.

Tarcísio não diz o que o Brasil poderia oferecer a Trump para agradar o imperador em apuros, que abriu várias frentes de batalha ao mesmo tempo, dentro e fora do seu país. A Amazônia? O pré-sal? Os minerais raros? O controle do Judiciário brasileiro? A soberania nacional?

Desde que botou o boné do MAGA para comemorar a vitória de Trump, o ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) não sabe mais o que fazer para agradar o grande irmão do norte. Foi um dos primeiros a aplaudir o tarifaço de 50% nos produtos brasileiros, um duro golpe na nossa economia. Depois, diante da reação do empresariado paulista, recuou e se ofereceu para negociar diretamente com o encarregado de negócios, pois os Estados Unidos nem tem embaixador no Brasil desde a posse de Trump.

Como relações internacionais e política não são o forte do ex-capitão do Exército, agora ele resolveu recorrer aos ensinamentos de autoajuda sobre "economia da atenção".

"Então, por que não entregar alguma vitória para ele? Por que não fazer algum gesto?", pergunta o governador, candidamente, como se o Brasil não tivesse sido agredido de forma grosseira e nada diplomática desde a primeira carta enviada por Trump ao governo Lula para livrar a cara de Bolsonaro no julgamento da tentativa de golpe de Estado, que começa no próximo dia 2 de setembro.

O que Tarcísio está propondo ao Brasil é mais ou menos o mesmo que Trump sugere à Ucrânia para encerrar a guerra com a Rússia: entregar logo seus territórios do leste e aceitar todas as condições impostas por Putin, a começar por desarmar o país e desistir de entrar para a Otan.

Em outras palavras, o que se propõe é a rendição incondicional do mais fraco diante do vizinho mais forte. De quebra, Tarcísio se apresenta a Trump como alternativa confiável para presidir o Brasil, já que Bolsonaro está —e continuará— inelegível, qualquer que seja o resultado do julgamento da tentativa de golpe.

Candidato a liderar o bolsonarismo sem Bolsonaro, o governador se apresenta como uma versão light da extrema direita, embora continue cobrindo o ex-presidente de juras de amor e lealdade. Assim, como quem não quer nada, Tarcísio prepara o terreno para ser o anti-Lula em 2026. Se possível, com o apoio do governo americano, que está mostrando um súbito interesse pelo Brasil e pelo nosso continente.

As últimas pesquisas mostram que a estratégia, por enquanto, não está dando muito certo, com Lula recuperando parte da popularidade e aumentando a diferença para os candidatos bolsonaristas, no primeiro e no segundo turno, a bordo da defesa da soberania nacional. Hoje, Lula ganharia de todos, com folga.

Como ainda falta um ano para o início da campanha presidencial, há tempo para Tarcísio corrigir a rota e provar aos eleitores de centro que é diferente de Bolsonaro, o que até agora não conseguiu. Nem é certo que ele será o ungido pelo ex-presidente para ser seu substituto nas urnas em 2026.

Se não for ele, quem poderia ser o anti-Lula? Seus concorrentes no campo da direita são muito fracos, meros figurantes, e alguém com o sobrenome Bolsonaro, como gostaria o chefe do clã, não seria aceito pelo mercado e setores da mídia que jogaram todas as suas fichas em Tarcísio. As revelações feitas esta semana pela Polícia Federal sobre a dinheirama que circula nas contas da família do ex-presidente tornam ainda mais nebuloso este cenário.

Só uma coisa é certa: pelo que conheço do presidente Lula, a última coisa que ele aceitaria seria seguir o conselho de Tarcísio de Freitas de fazer agrados e dar uma vitória a Trump.

Vida que segue.