Rússia e Ucrânia realizam nova troca de prisioneiros

24/08/2025 12h03

MOSCOU (Reuters) - A Rússia e a Ucrânia trocaram 146 prisioneiros de guerra de cada lado neste domingo, após mediação dos Emirados Árabes Unidos, disseram o Ministério da Defesa russo e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.

O ministério russo disse que todos os russos libertados estavam na Belarus recebendo assistência psicológica e médica.

A Ucrânia também devolveu a Moscou oito cidadãos russos, moradores da região de Kursk, informou o ministério.

Zelenskiy, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, anunciou que a troca havia ocorrido, mas não forneceu números.

O presidente ucraniano publicou fotos de reféns que retornaram sorridentes, afirmando que a maioria deles estava em cativeiro desde 2022, quando a Rússia invadiu o país. Ele disse que um jornalista feito prisioneiro um mês após a invasão estava entre eles.

Zelenskiy agradeceu aos Emirados Árabes Unidos por seu papel na supervisão da troca.

"As trocas continuam. Talvez isso seja possível graças aos nossos soldados, que estão aumentando o fundo de troca para a Ucrânia", escreveu o presidente ucraniano, referindo-se à captura de militares russos.

