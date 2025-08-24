Rajadas de vento fecham Porto de Santos, o maior da América Latina

Rajadas de fortes ventos que atingiram a Baixada Santista derrubaram árvores em Santos e paralisaram o porto da cidade, o maior da América Latina.

O que aconteceu

Praticagem de São Paulo registrou ventos de 80km/h e rajadas de até 110km/h. A instituição tem um Centro de Monitoramento que verifica as condições de ventos, altura das ondas e correntes marítimas.

Porto de Santos fechou às 23h50 de sábado e abriu às 3h20 de hoje, segundo confirmou a Praticagem ao UOL. Fundada em 1940, a instituição fornece serviço de assessoria aos comandantes dos navios, conduzindo embarcações na entrada e saída do terminal.

Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para mudança brusca de temperatura no fim de semana. Frente fria deixou o sul do país e avançou em direção ao estado paulista.

Órgão recomendou "atenção especial" com as rajadas de vento hoje na capital e no litoral. A ventania pode atingir velocidade moderada, além de chuvas e quedas de raios.

Prefeitura de Santos registrou quedas de sete árvores na noite de ontem. Os fortes ventos chegaram a 121,12 km/h.

A 2ª etapa do Campeonato Santista de Pedestrianismo, que seria realizada neste domingo, na Zona Noroeste (Sesi), foi adiada devido ao vendaval ocorrido na madrugada.

Prefeitura de Santos

Designer de bolos de noiva Marcelo Bellini publicou vídeos de árvores caídas na Rua Alvaro Guião, em Santos. A prefeitura afirmou que a rua era um dos sete locais com bloqueio de trânsito na cidade.