Raducanu vence sua primeira partida no US Open desde o título de 2021

A tenista britânica Emma Raducanu conquistou uma vitória confortável contra a japonesa Ena Shibahara neste domingo (24), em uma das primeiras partidas da jornada de abertura do US Open.

A tenista de 22 anos não comemorava uma vitória em torneios de Grand Slam em Nova York desde que conquistou o título em 2021, quando era uma tenista praticamente desconhecida.

Classificada em 36º lugar no ranking mundial, Raducanu se manteve firme no saque contra Shibahara (128º) e venceu por 6-1 e 6-2 em apenas 62 minutos.

"Estou muito feliz com a vitória. É a minha primeira desde 2021. Então é ainda mais especial", reconheceu a vencedora, que em julho chegou às semifinais do WTA 500 em Washington.

"Estou muito feliz. Tenho pessoas incríveis ao meu lado", disse ela. "Vejo o progresso que estou fazendo. Pode não ser imediato, mas sei que com o tempo estou acumulando bons dias, construindo. Isso tem que levar a algum lugar".

Sua adversária na segunda rodada virá de um confronto entre a russa Veronika Kudermetova, recentemente semifinalista do WTA 1000 de Cincinnati, e a indonésia Janice Tjen.

Raducanu ficou conhecida no mundo do tênis com seu triunfo histórico no US Open de 2021, quando se tornou a primeira mulher a vencer todas as suas partidas desde a fase de classificação sem perder um único set.

A jogadora britânica nunca mais chegou perto de alcançar o sucesso que a catapultou para a fama aos 18 anos.

Posteriormente, ela não conseguiu passar das oitavas de final em nenhum torneio do Grand Slam e, no US Open de 2022 e 2024, foi eliminada na primeira rodada pela francesa Alizé Cornet e a americana Sofia Kenin.

A primeira partida a terminar em Flushing Meadows foi uma vitória da russa Polina Kudermetova, após a espanhola Nuria Párrizas abandonar o torneio devido a uma lesão no tornozelo, com a partida empatada em 2 a 2 no primeiro set.

