Topo

Notícias

Raducanu vence sua primeira partida no US Open desde o título de 2021

24/08/2025 14h15

A tenista britânica Emma Raducanu conquistou uma vitória confortável contra a japonesa Ena Shibahara neste domingo (24), em uma das primeiras partidas da jornada de abertura do US Open. 

A tenista de 22 anos não comemorava uma vitória em torneios de Grand Slam em Nova York desde que conquistou o título em 2021, quando era uma tenista praticamente desconhecida. 

Classificada em 36º lugar no ranking mundial, Raducanu se manteve firme no saque contra Shibahara (128º) e venceu por 6-1 e 6-2 em apenas 62 minutos. 

"Estou muito feliz com a vitória. É a minha primeira desde 2021. Então é ainda mais especial", reconheceu a vencedora, que em julho chegou às semifinais do WTA 500 em Washington. 

"Estou muito feliz. Tenho pessoas incríveis ao meu lado", disse ela. "Vejo o progresso que estou fazendo. Pode não ser imediato, mas sei que com o tempo estou acumulando bons dias, construindo. Isso tem que levar a algum lugar". 

Sua adversária na segunda rodada virá de um confronto entre a russa Veronika Kudermetova, recentemente semifinalista do WTA 1000 de Cincinnati, e a indonésia Janice Tjen. 

Raducanu ficou conhecida no mundo do tênis com seu triunfo histórico no US Open de 2021, quando se tornou a primeira mulher a vencer todas as suas partidas desde a fase de classificação sem perder um único set.

A jogadora britânica nunca mais chegou perto de alcançar o sucesso que a catapultou para a fama aos 18 anos. 

Posteriormente, ela não conseguiu passar das oitavas de final em nenhum torneio do Grand Slam e, no US Open de 2022 e 2024, foi eliminada na primeira rodada pela francesa Alizé Cornet e a americana Sofia Kenin. 

A primeira partida a terminar em Flushing Meadows foi uma vitória da russa Polina Kudermetova, após a espanhola Nuria Párrizas abandonar o torneio devido a uma lesão no tornozelo, com a partida empatada em 2 a 2 no primeiro set.

gbv/dr/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Enviado dos EUA se encontra com Netanyahu sobre Líbano e Síria, dizem autoridades israelenses

Bombardeio israelense contra rebeldes huthis deixa ao menos dois mortos no Iêmen

Raducanu vence sua primeira partida no US Open desde o título de 2021

Governador da Paraíba sente fortes dores, é internado e pode ser operado

Trump não tem base para enviar tropas para Chicago, diz líder democrata

Polícia investiga assassinatos após quatro corpos serem encontrados no rio Sena, em Paris

Canadá não descarta enviar tropas de paz à Ucrânia como parte de eventual acordo, diz primeiro-ministro

'Don Juan' de Manaus é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez concessões significativas em relação a acordo de paz com Ucrânia

Rajadas de vento fecham Porto de Santos, o maior da América Latina

Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães