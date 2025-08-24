Topo

Quedas de balões provocam incêndios em Santo Amaro

São Paulo

24/08/2025 08h12

Ao menos três focos de incêndio foram registrados no bairro do Campestre, em Santo Amaro, região metropolitana de São Paulo, após a queda de balões na noite do sábado, 23.

Um galpão de móveis foi uma dos estabelecimentos atingidos. O incêndio aconteceu na Rua dos Coqueiros, próximo à Avenida Industrial. Pouco antes do incidente, vários balões foram vistos no céu da região. Ao todo, 14 viaturas foram acionadas para conter as chamas, que só foram contidas no início da madrugada deste domingo, 24.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Nas redes sociais, internautas relatam ter avistado de 9 a 12 balões no céu.

Após o chamado, a força se deslocou para a rua General Canavarro, onde havia um outro incêndio em andamento também devido à queda de balão. Outro foco foi registrado próximo à Estação Utinga. A prática de soltar balões é proibida por lei e é considerada crime ambiental.

No primeiro semestre deste ano, mais de 8 mil imóveis ficaram sem luz na região metropolitana de São Paulo por conta de quedas de balões, segundo balanço da concessionária Enel São Paulo. Foram 41 ocorrências envolvendo os artefatos.

