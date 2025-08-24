Quais empresas são as campeãs do pagamento de dividendos do 2º trimestre?

Os investidores na Bolsa de Valores sempre esperam ansiosamente a temporada de divulgação dos balanços trimestrais das 339 empresas listadas na B3 para saber quanto dos lucros vão colocar no bolso.

Agora que os resultados corporativos do segundo trimestre deste ano são conhecidos — a publicação dos demonstrativos financeiros geralmente acontece entre julho e agosto —, dá para listar as maiores pagadoras de dividendos.

Veja a seguir o levantamento e também a opinião dos especialistas sobre as perspectivas para essas companhias nos próximos trimestres.

As campeãs

Empresa/estimativa de dividendos por ação no 2º trimestre 2025

Mahle Metal Leve (LEVE3): R$ 4,7552 Vale (VALE3): R$ 4,4406 BB Seguridade (BBSE3): R$ 3,9917 Petrobras (PETR4): R$ 3,90 Eletrobras (ELET6): R$ 3,56

(Fonte: Investing.com)

1. Mahle Metal Leve

O dividend yield da Mahle Metal Leve está ficando cada vez mais atrativo, perto de 10%, mas por um motivo ruim: a depreciação das ações da companhia, que fabrica componentes para veículos de motores movidos a combustão, especialmente peças de reposição. Como esse negócio tende a acabar, porque os veículos elétricos tomarão o mercado, há alguns anos o comando da empresa decidiu deixar de fazer investimentos em novos produtos e distribuir todo o lucro na forma de dividendos.

A indústria automobilística no Brasil tem ficado estagnada, não apresenta bons níveis de crescimento nem de rentabilidade. A Ford saiu, e percebemos a entrada de carros elétricos, principalmente de marcas chinesas. O número de componentes dos carros elétricos é bem menor do que os de veículos a combustão.

Bruno Komura, analista da gestora de investimentos Átria Capital

2. Vale

Embora tenha caído dos US$ 220 (R$ 1.193, pelo câmbio atual) por tonelada que atingiu em 2021, o preço atual do minério de ferro na casa dos US$ 110 por tonelada, nível pré-pandemia, ainda garante uma boa geração de caixa para a mineradora. No entanto, o cenário é negativo: há bastante incerteza sobre o crescimento da China, maior compradora do minério. Muitos especialistas apostam em um desaquecimento do setor de construção civil no país asiático nos próximos anos, o que significaria queda na demanda por aço e pela sua principal matéria-prima.

3. BB Seguridade

A corretora de seguros do Banco do Brasil tem sido bastante generosa na remuneração aos acionistas, preferindo distribuir mais lucro a guardar os ganhos no caixa. Os executivos da companhia têm dito que essa política não deve mudar.

4. Petrobras

A Petrobras tem, atualmente, a estratégia de pagar 100% dos lucros em dividendos, o que significa um dividend yield de 10% no segundo trimestre — montante considerado elevado pelo mercado. O maior risco para essa política é o preço do petróleo, que está em queda desde 2022 e pode continuar caindo.

5. Eletrobras

O desempenho da empresa de energia elétrica, privatizada em 2022, vem impressionando positivamente os analistas: muito disciplinada na gestão financeira, com redução de custos, e focada em gerar valor para os acionistas mantendo sua capacidade de investimento.