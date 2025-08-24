Consulado alerta brasileiros sobre nova polícia de imigração em Portugal

O consulado do Brasil em Lisboa vai orientar os brasileiros a agir diante de possíveis abordagens da nova "polícia para imigração", que está atuando em Portugal desde a última quinta-feira.

O que aconteceu

A Unef (Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras) foi criada para fiscalizar a permanência de imigrantes em solo português. Os agentes atuam principalmente nos aeroportos — no controle da entrada e saída de pessoas, mas estrangeiros também podem ser abordados nas ruas das cidades.

Principal orientação é sempre carregar documento de identificação válido durante deslocamentos em vias públicas. O consulado também orienta os brasileiros a andar com um "cópia ou fotografia dos originais de documentos que comprovem sua ligação com Portugal", como autorização de residência, comprovante de manifestação de interesse, decisão judicial, entre outros.

Brasileiros serão instruídos a colaborar com as autoridades portuguesas durante abordagens. No caso de serem detidos, serão orientados sobre os seus direitos de contestar a detenção, apresentar provas de vínculo com Portugal e obter um defensor público.

Normas internacionais impedem interferência dos consulados na atuação das autoridades de imigração. O cônsul-adjunto do Brasil em Lisboa, Cristiano Rabelo, explicou ao UOL que a forma que o estado português faz o controle de imigrantes e fronteiras é "de exclusiva competência das autoridades portuguesas".

Consulado pode apenas oferecer assistência e orientação jurídica. Rabelo disse que os brasileiros que precisem de ajuda podem entrar em contato com o consulado pelo e-mail cg.lisboa@itamaraty.gov.br. Ainda de acordo com o diplomata, até o momento, o consulado não recebeu relatos ou reclamações relativas à atuação da Unef.

Parlamento português aprovou projeto que dificulta imigração

Mudanças nas Leis da Nacionalidade e da Imigração foram aprovadas em 16 de julho. A criação da Unef é uma das medidas do pacote que aperta o cerco dos imigrantes no país.

Para pedir a cidadania portuguesa, tempo de permanência no país aumenta. Caso o imigrante venha de um país lusófono, vai ser necessário viver por, no mínimo, sete anos no país. Antes, o prazo era de cinco anos.

Novas regras mexem na permissão para trabalhar, pedido de residência e formação de família. Porém, algumas das alterações aprovadas no Parlamento foram consideradas inconstitucionais e foram devolvidas para os parlamentares ajustarem. Depois, o texto seguirá para sanção presidencial.

Comunidade brasileira é a mais afetada

Brasileiros que imigraram para Portugal representam o maior grupo estrangeiro no país. A comunidade brasileira em território português é composta por mais de 500 mil pessoas, de acordo com o Itamaraty, e representa a maior força de trabalhadores imigrantes no país.