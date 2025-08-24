Por que estudar saúde de cavalos de corrida pode salvar vidas humanas

Ao contrário de muitos animais de laboratório, os cavalos compartilham a anatomia do coração e os padrões de doenças que se assemelham aos nossos. Eles também oferecem uma visão de como o estresse crônico e a inflamação podem afetar a saúde a longo prazo.

Depois de um galope de rotina na manhã de 31 de outubro de 2023, o cavalo de corrida puro-sangue americano Practical Move entrou em colapso e morreu. Uma necropsia sugeriu que houve morte cardíaca súbita.

Mais de uma década antes, em 17 de março de 2012, o jogador de futebol do Bolton Fabrice Muamba teve um colapso durante uma partida televisionada da FA Cup, aos 41 minutos de jogo. Seu coração teve uma parada cardíaca súbita.

Durante 78 minutos, Muamba esteve clinicamente morto. Ele foi reanimado após 15 choques desfibrilatórios e, mais tarde, foi equipado com um cardioversor-desfibrilador implantável - um dispositivo que monitora os ritmos cardíacos e aplica choques quando ocorrem arritmias perigosas.

A história de Muamba chamou a atenção mundial, assim como o colapso de Christian Eriksen durante a Euro 2020. Mas para cada atleta de elite cujo evento cardíaco súbito chega às manchetes, há inúmeros outros - tanto humanos quanto animais - que sofrem colapso que não são registrados por câmeras, sem cobertura do noticiário ou respostas.

Os cavalos sofrem muitas das mesmas doenças cardíacas que os humanos, inclusive arritmias e parada cardíaca súbita. Como os atletas de elite, eles levam seus sistemas cardiovasculares ao limite. Sua fisiologia extraordinária os torna um modelo único e pouco utilizado para estudar como o coração funciona - e às vezes falha - sob tensão física extrema.

Se quisermos realmente melhorar os resultados de saúde em todas as espécies, precisamos repensar a divisão artificial entre a medicina animal e a humana. É aí que entra a agenda Saúde Única.

Essa abordagem reconhece que a saúde humana, animal e ambiental está profundamente interconectada. Ela exige a colaboração entre médicos, veterinários, cientistas, formuladores de políticas e especialistas em meio ambiente para enfrentar desafios comuns, desde pandemias zoonóticas e resistência antimicrobiana até doenças crônicas.

Embora seja frequentemente associada a ameaças infecciosas, como a gripe aviária ou a COVID-19, a iniciativa One Health é igualmente vital para o enfrentamento de doenças não transmissíveis (aquelas que não podem ser transmitidas de pessoa para pessoa), que atualmente são a principal causa de morte e incapacidade em todo o mundo.

Em sua essência, o One Health começa com uma ideia simples: humanos e animais compartilham os mesmos sistemas biológicos. Estudar um deles nos ajuda a entender melhor o outro. E, quando se trata de saúde cardiovascular, os cavalos de corrida oferecem um exemplo poderoso de por que isso é importante.

Do estábulo à cirurgia

Como eletrofisiologista cardíaco - um especialista na atividade elétrica do coração em humanos e animais - vejo casos todos os anos de cavalos que entram em colapso durante ou após as corridas, possivelmente devido a problemas cardíacos não diagnosticados. A morte súbita associada ao exercício é notoriamente difícil de prever e devastadora quando ocorre, não apenas para os cavalos e seus tratadores, mas também para o mundo das corridas em geral.

Juntamente com a minha equipe de pesquisa, estou trabalhando para identificar anormalidades elétricas sutis no coração dos equinos que poderiam funcionar como sinais de alerta precoce. Nosso objetivo é entender o que causa esses eventos cardíacos súbitos - e, por fim, prever quais cavalos correm maior risco.

E essa pesquisa pode salvar vidas. Não apenas as dos equinos.

O que aprendermos com os corações dos equinos pode ajudar a transformar a medicina cardíaca humana, especialmente em atletas ou outras pessoas sob intenso estresse cardiovascular. Se pudermos reconhecer, gerenciar e prevenir distúrbios do ritmo em cavalos de alto desempenho, poderemos encontrar novas maneiras de prevenir a parada cardíaca súbita em pessoas.

Ao contrário de muitos animais de laboratório, os cavalos compartilham a anatomia do coração e os padrões de doenças que se assemelham aos nossos. Sua capacidade de passar de frequências cardíacas em repouso tão baixas quanto 20 batimentos por minuto para mais de 200 durante o esforço oferece um modelo natural de extrema adaptabilidade cardíaca.

E os benefícios da pesquisa com equinos vão muito além do coração.

Os estudos sobre a fisiologia dos cavalos também estão produzindo insights sobre a saúde intestinal, resposta imunológica e metabolismo. Como animais de presa - espécies que evoluíram para sobreviver à caça - os cavalos estão em sintonia fina com seu ambiente. Sua sobrevivência há muito tempo depende de sua capacidade de detectar e reagir rapidamente a possíveis ameaças, o que resultou em um sistema nervoso altamente sensível.

Essa maior reatividade se estende ao trato gastrointestinal, tornando-os especialmente vulneráveis a problemas intestinais relacionados ao estresse. Mudanças ambientais, estresse emocional e perturbações sociais podem desencadear problemas digestivos em cavalos, inclusive cólicas e úlceras gástricas.

Devido a essa sensibilidade, os cavalos surgiram como um modelo surpreendentemente valioso para estudar o eixo intestino-cérebro - a complexa rede de comunicação entre o sistema digestivo e o cérebro. Eles também oferecem uma visão de como o estresse crônico e a inflamação podem afetar a saúde a longo prazo, com possíveis aplicações não apenas em cuidados veterinários, mas também na compreensão de condições humanas, como a síndrome do intestino irritável, a ansiedade e a depressão.

Quando investimos na saúde dos equinos, não estamos apenas ajudando os animais. Estamos expandindo o que é possível na medicina humana também.

Rompendo os silos

Doenças cardiovasculares, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer - esses não são apenas problemas humanos. Eles são moldados por forças genéticas, ambientais e comportamentais compartilhadas que atravessam as espécies.

Ao desmantelar os silos entre a saúde humana e animal, a Saúde Única nos permite compartilhar conhecimento, reunir dados e desenvolver inovações entre espécies que beneficiam a todos nós.

Com muita frequência, a saúde animal é tratada de forma separada - ou até mesmo secundária - em relação à saúde humana. Isso é um erro. Nosso bem-estar está intimamente ligado à saúde dos animais que cuidamos e dos ambientes que compartilhamos.

Um foco renovado no bem-estar dos equinos não melhora apenas os resultados para os cavalos. Ele aprimora nossa compreensão da fisiologia, fortalece a saúde pública e ajuda a prevenir mortes evitáveis - dentro e fora das pistas.

Se quisermos reduzir o risco de morte súbita cardíaca em atletas - ou em qualquer pessoa que esteja levando seu corpo ao limite - precisamos ampliar a visão.

Isso significa reconhecer o valor da pesquisa em medicina veterinária. Significa virar o estetoscópio para o estábulo. Porque quando um cavalo entra em colapso na pista, é mais do que uma tragédia. É uma oportunidade perdida - de entender, prevenir e salvar.

*Kamalan Jeevaratnam, chefe da Escola de Medicina Veterinária e professor de Fisiologia Clínica da Universidade de Surrey

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original aqui.