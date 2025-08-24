Quando falo de SUVs médios no Brasil, sempre lembro que a categoria é a preferida do consumidor. E quando o assunto é Honda, já vem à mente a robustez, a boa reputação e a liquidez no mercado de usados. Mas o caso do ZR-V é curioso: mesmo sendo um bom produto, ele não caiu no gosto do público no mercado de novos, o que acabou acelerando sua desvalorização.

Nos classificados, já é possível encontrar exemplares por pouco mais de R$ 150 mil, R$ 160 mil, mesmo com baixa quilometragem. Para ter uma ideia, o preço sugerido pela própria Honda para um carro zero quilômetro é de R$ 215 mil. Ou seja, em pouco tempo, o ZR-V já perdeu uma fatia considerável de valor, tornando-se uma boa oportunidade para quem procura um SUV confiável.

Uma das principais vantagens desse modelo está justamente no baixo custo de manutenção. O ZR-V é equipado com um motor 2.0 aspirado de quatro cilindros, sem turbo. Isso significa menos chance de dores de cabeça no futuro. Além disso, ele mantém a velha injeção eletrônica convencional, bem mais simples e barata de cuidar do que os modernos sistemas de injeção direta, que costumam encarecer bastante os reparos em caso de falha.

Outro ponto positivo é que o carro não tem sistema start-stop. Parece detalhe, mas isso significa que a bateria é do tipo convencional, bem mais barata que as especiais usadas nos veículos com esse recurso.

O câmbio também segue essa lógica de simplicidade e confiabilidade. O ZR-V adota um CVT com conversor de torque — nada dos polêmicos automatizados de uma ou duas embreagens, que já deram dor de cabeça a muitos proprietários. Aqui temos o "arroz com feijão" dos automáticos, eficiente e durável.

Até mesmo nos pneus o SUV se mostra econômico. Com rodas de 17 polegadas, o custo de substituição é bem menor do que nos modelos equipados com aro 18, 19 ou 20, comuns em SUVs modernos.

Curiosamente, tudo isso que faz o ZR-V interessante no mercado de usados é justamente o que não chama a atenção do comprador de zero quilômetro. No showroom, muita gente busca o que há de mais moderno: motores turbinados, injeção direta, sistemas eletrificados, rodas grandes e recheio tecnológico. Só que, quando falamos em carro usado, o que realmente pesa é durabilidade, custo de manutenção e facilidade de revenda.

E nesse ponto o Honda ZR-V tem muito a oferecer. Ele não é um SUV complexo e deve entregar longevidade sem grandes sustos. Além disso, é um carro bem equipado: traz bom espaço interno, porta-malas generoso, acabamento de qualidade, bancos elétricos, teto solar, multimídia, ar-condicionado dual zone e painel digital.

Por tudo isso, já começo a receber pedidos de leitores interessados em ZR-V no mercado de segunda mão. Afinal, encontrar um SUV completo, confortável e robusto por R$ 150 mil a R$ 170 mil é, sim, uma boa oportunidade.

Na minha visão, o ZR-V é um carro injustiçado no mercado de novos, mas que tem tudo para ser um acerto no mercado de usados.