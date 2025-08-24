Topo

Notícias

Polícia identifica três suspeitos por morte de mãe, filha e amiga na Bahia

Alexsandra, Maria Helena e Mariana foram achadas mortas na Bahia - Reprodução/Facebook
Alexsandra, Maria Helena e Mariana foram achadas mortas na Bahia Imagem: Reprodução/Facebook
do UOL

Do UOL*, em São Paulo

24/08/2025 15h26

A Polícia Civil identificou três suspeitos de envolvimentos nas mortes de três mulheres, em Ilhéus, no sul da Bahia. Elas foram encontradas mortas em 16 de agosto.

O que aconteceu

Suspeitos, no entanto, ainda não foram localizados. Segundo a polícia, as investigações continuam para confirmar a autoria do crime e a motivação.

Caso é investigado como triplo homicídio. Os corpos das mulheres tinham ferimentos decorrentes de facadas na região do pescoço, com padrão semelhante.

Polícia acredita que suspeitos podem ter usado imóveis da região como rota de fuga. O local do crime fica próximo da rodovia estadual BA-001, por onde os suspeitos podem ter fugido.

As vítimas foram identificadas. Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45.

Elas saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

Corpos foram encontrados por quatro jovens que se mobilizaram após os desaparecimentos. Eles frequentam a mesma igreja de duas vítimas do crime.

Material genético das vítimas foi coletado para exames periciais. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram usadas na investigação, mas muitos trechos têm pontos cegos, o que dificulta a identificação dos envolvidos no crime.

*Com informações do Estadão Conteúdo

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Protestos anti-imigrantes no Reino Unido continuam após governo estabelecer reformas para asilo

Consulado alerta brasileiros sobre nova polícia de imigração em Portugal

Líder supremo do Irã rejeita negociação direta com Estados Unidos: 'Nossos problemas são insolúveis'

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

Polícia identifica três suspeitos por morte de mãe, filha e amiga na Bahia

Taiwan e China se enfrentam em narrativas conflitantes sobre Segunda Guerra Mundial

Presidente do BCE defende independência dos bancos centrais

Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto: Uma hora de terror

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

Vendedor de espetinho paga menos por taxa a facção e é morto, diz polícia

Índia planeja grande corte de impostos diante da ameaça tarifária de Trump