Polícia identifica três suspeitos por morte de mãe, filha e amiga na Bahia

A Polícia Civil identificou três suspeitos de envolvimentos nas mortes de três mulheres, em Ilhéus, no sul da Bahia. Elas foram encontradas mortas em 16 de agosto.

O que aconteceu

Suspeitos, no entanto, ainda não foram localizados. Segundo a polícia, as investigações continuam para confirmar a autoria do crime e a motivação.

Caso é investigado como triplo homicídio. Os corpos das mulheres tinham ferimentos decorrentes de facadas na região do pescoço, com padrão semelhante.

Polícia acredita que suspeitos podem ter usado imóveis da região como rota de fuga. O local do crime fica próximo da rodovia estadual BA-001, por onde os suspeitos podem ter fugido.

As vítimas foram identificadas. Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, a filha Mariana Bastos da Silva, de 20, e a amiga delas Alexsandra Oliveira Suzart, de 45.

Elas saíram de casa para caminhar com um cachorro. O animal foi localizado amarrado próximo dos corpos.

Corpos foram encontrados por quatro jovens que se mobilizaram após os desaparecimentos. Eles frequentam a mesma igreja de duas vítimas do crime.

Material genético das vítimas foi coletado para exames periciais. Imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais da região foram usadas na investigação, mas muitos trechos têm pontos cegos, o que dificulta a identificação dos envolvidos no crime.

*Com informações do Estadão Conteúdo