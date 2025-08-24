Topo

Pesquisa revela que mais empresas reduzirão as contratações no 2º semestre nos EUA

São Paulo

24/08/2025 09h00

Um em cada cinco empregadores norte-americanos pesquisados pelo Conference Board planeja reduzir as contratações no segundo semestre de 2025, quase o dobro da taxa de empresas que previram reduzir o número de contratações no mesmo período do ano passado.

O último relatório do grupo marca o segundo ano consecutivo em que muitos diretores de recursos humanos entrevistados planejavam reduzir o número de novas contratações.

A última vez que os executivos se mostraram otimistas em relação às contratações foi no segundo trimestre de 2023, quando mais da metade esperava aumentar o número de funcionários, de acordo com pesquisas anteriores do Conference Board, que conta com mais de 1.000 empresas públicas e privadas como membros.

Desde então, o otimismo tem diminuído constantemente.

A Novo Nordisk, empresa por trás dos medicamentos de sucesso Ozempic e Wegovy, anunciou na quarta-feira que suspenderia as contratações em áreas não críticas, na tentativa de se defender da concorrência de versões falsificadas de seus medicamentos. A Meta Platforms, que vinha realizando uma onda de contratações de profissionais de IA, está suspendendo essa iniciativa.

A empresa de recrutamento GEE Group citou o congelamento de contratações como um obstáculo para seus negócios, e a AMN Healthcare afirmou que o congelamento de contratações em hospitais estava desacelerando seus negócios de recrutamento de médicos, de acordo com a empresa de pesquisa AlphaSense. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

