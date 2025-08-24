Padre com 'comportamento predatório' é preso por abusos sexuais em Cascavel

Um padre de 41 anos foi preso na manhã de hoje, em Cascavel (PR), por suspeita de abusar sexualmente de jovens em situação de vulnerabilidade.

O que aconteceu

Padre é investigado desde 16 de julho. Segundo a Polícia Civil do Paraná, 11 pessoas foram ouvidas desde então. Dentre elas estão três vítimas, sendo que uma delas era adolescente na época do crime. Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra o padre foram cumpridos na residência do investigado e em sua clínica.

Polícia diz que "conduta predatória" do padre começou em 2010, quando ele ainda era seminarista. O homem foi acusado de tentar abusar de um colega do seminário no mesmo ano.

Perfil das vítimas é de jovens envolvidos em atividades religiosas. Conforme a investigação, o suspeito oferecia dinheiro, viagens, presentes e convites para dormir na casa dele para atrair adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Polícia também investiga "possíveis irregularidades" na gestão financeira da paróquia. Ele foi afastado das funções de pároco em 14 de agosto, após as primeiras evidências de abuso surgirem.

Padre oferecia "terapias complementares" em consultório próprio, afirma a polícia. Os atendimentos feitos pelo religioso durante o exercício ilegal da medicina também não foram detalhados pelas autoridades.

O UOL contatou a arquidiocese de Cascavel, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.