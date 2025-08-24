Malafaia diz que igreja se uniu em torno dele, mas não é bem assim; entenda

Alvo de operação da Polícia Federal na última quarta-feira (20), Silas Malafaia tem afirmado que a investigação uniu os evangélicos em torno dele. Para políticos e lideranças de diferentes igrejas ouvidos pelo UOL, esse apoio ao pastor não é homogêneo.

O que aconteceu

Lideranças de grande representatividade no meio evangélico continuam em silêncio. É o caso do bispo Edir Macedo, da igreja Universal, e do apóstolo Valdemiro Santiago, da Mundial do Poder de Deus. Eles têm uma relação histórica de embates que envolve disputas de poder. Malafaia passou a ser investigado pela PF no inquérito que apura tentativa de obstruir o processo da trama golpista.

Por outro lado, Malafaia recebeu cartas de apoio em 17 de agosto, dias após ser revelada a investigação. "Além de ser um cidadão que deve ter seus direitos garantidos, é uma liderança cristã-evangélica nacionalmente reconhecida, uma voz profética para o nosso tempo. Defender o direito do pastor é defender a liberdade e o direito de todos", diz trecho de uma das notas em defesa do líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Ao todo, mais de 25 lideranças assinaram o texto. Entre os signatários estão Teófilo Hayashi, pastor na Zion Church, e Felippe Valadão, da Novos Começos (era Lagoinha de Niterói, mas brigas familiares e até judiciais teriam causado a mudança do nome).

Na semana passada, outra nota de repúdio circulou em redes sociais e grupos. Esta era assinada por líderes com mais representatividade no meio, como o pastor Claudio Duarte, do Ministério Projeto Recomeçar, o apóstolo Estevam Hernandes, da Renascer em Cristo, e o bispo Abner Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira. Nos perfis dos dois últimos, entretanto, não há comentários a respeito da investigação.

Os críticos apontam que os apoios a Malafaia não são voluntários, mas sim por pressão. Um integrante da bancada evangélica classificou o pastor, reservadamente ao UOL, como "leão sem dente" e disse que ele teria provocado a investigação da Polícia Federal para ser preso. O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ), também pastor evangélico, disse que as lideranças tiveram "receio de não se manifestar" por causa do tom "beligerante" de Malafaia.

Há também deputados que defendem o pastor. Nikolas Ferreira (PL-MG), Eli Borges (PL-TO) e o presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Gilberto Nascimento (PSD-SP), que teve o nome defendido por Malafaia para a posição, são alguns do exemplos. "É uma voz da democracia brasileira, um pastor que comanda milhões de pessoas e agora está injustiçado", disse Borges. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), um dos nomes de grande representatividade no meio religioso, não se pronunciou a respeito.

Silas Malafaia em ato na avenida Paulista em defesa de Jair Bolsonaro, em 25 de fevereiro de 2024 Imagem: Bruno Santos 25.fev.24/Folhapress

O UOL apurou que o cenário para Malafaia perante algumas lideranças piorou após as mensagens reveladas pela PF. Para evangélicos opositores ao pastor, os áudios divulgados no relatório da investigação mostram um vocabulário que "não condiz com um líder evangélico". "Vem teu filho babaca falar merda e dando discurso nacionalista. Dei um esporro, mandei um áudio para ele de arrombar", disse ele a Jair Bolsonaro, se referindo ao filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Malafaia também é criticado por usar o argumento de que a investigação é uma "perseguição religiosa". "Se ele estivesse em um inquérito policial por ter orado, evangelizado em praça pública, seria perseguição religiosa, mas não é o caso. Em todo o tempo, ele atacou a Suprema Corte", afirmou Otoni, que já teve brigas públicas com o pastor.

O líder religioso nunca conseguiu total relevância dentro das Assembleias de Deus, diz especialista. Na avaliação de Vinicius do Valle, diretor do Observatório Evangélico, "dificilmente" o pastor conseguirá declarações de apoio de fora das congregações ligadas ao pentecostalismo brasileiro, no qual ele está inserido. "Ele tenta ser um representante dos evangélicos brasileiros, gosta de ser tratado assim, mas ele não é reconhecido dessa forma por outros líderes", afirma Valle.

Ação contra Malafaia

A PF identificou conversas entre Malafaia e Bolsonaro que mostrariam o pastor atuando em conjunto para atacar o Supremo. Em um dos diálogos, ele chega a sugerir para o ex-presidente "pressionar o STF, dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa [imposta pelos EUA ao Brasil] vai ser suspensa". Ele sugere também, no dia em que o tarifaço foi anunciado, que não quer ver os ministros do STF e suas famílias afetadas pelos EUA e que, para isso, seria necessária a "anistia".

Alexandre de Moraes determinou medidas cautelares, mas não prisão. Malafaia está proibido de deixar o país, teve o passaporte apreendido e não pode se comunicar com outros investigados, como Bolsonaro.

Após a operação, Malafaia voltou a atacar Moraes, o chamou de "ditador" e disse que "vai ter que me prender para me calar". Em entrevista à Folha de S.Paulo, ele classificou como "aberração" o mandado de busca e apreensão contra ele. "Tudo é possível [sobre possibilidade de prisão], mas eu não tenho medo disso. Ele [Moraes] está no último suspiro, sabe?", afirmou.