Pará diz que obras da COP30 avançam, mas não confirma data para entrega

A pouco menos de três meses da COP30, Belém vive uma rotina intensa de obras de infraestrutura. O governo do Pará afirma que elas deverão ser entregues antes do evento sem, entretanto, informar a data para finalização total de todas elas.

O que aconteceu

Secretário de Infraestrutura e Logística do Pará disse que obras estão "aceleradas", mas não determinou data para a entrega. "Todas estão chegando a 90% de execução. Estamos avaliando o cronograma semanalmente", disse Alder Silveira em coletiva na terça-feira (19) durante visita da imprensa ao centro de convenções da COP30, que ainda está sendo montado.

A assessoria da pasta responsável pela conferência informou que o cronograma visa entregar obras "antes do evento". Questionada duas vezes por email, a pasta também não sinalizou a data em que isso deve acontecer.

Oficialmente, a COP30 ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. A cúpula de chefes de Estado foi antecipada para os dias 6 e 7 de novembro. As obras são compostas por melhorias na infraestrutura da cidade, além da criação do centro de convenções em uma área de um aeroporto que foi desativado. Para o evento, o local receberá estruturas modulares.

Não tem um evento que fica pronto um mês ou dois meses antes. Como há estruturas temporárias, o evento é programado para ficar pronto em cima da hora mesmo. Não tem como ser diferente. Então, temos uma programação muito detalhada dessas construções e já temos uma macroestrutura sendo levantada.

Olmo Xavier, diretor de infraestrutura da Secop (Secretaria Extraordinária para a COP 30 da Casa Civil da Presidência da República)

Expectativa é de que área de negociação da COP30 esteja pronta até 1º de novembro. Segundo Xavier, a Zona Azul [centro de negociações das delegações] deverá ser finalizada às vésperas da conferência. Previsão é de instalar mobiliário e equipamentos entre os meses de setembro e outubro.

Nos últimos cinco anos a COP vem crescendo de tamanho, o que tem sido um desafio para cada país-sede que o abriga. Para nós, não é diferente. Tivemos a decisão de deslocar do eixo Rio-São Paulo, o que aumenta ainda mais o nosso desafio. Estamos vendo uma estrutura de 500 mil m², mas vamos ter cerca de 160 mil m² de estrutura temporária, que vai abrigar o programa da COP30 e depois serão desmontadas.

Olmo Xavier

Obras em andamento ao lado de pavilhão que será a Zona Verde na COP30 Imagem: Heloísa Barrense/UOL

Parque da Cidade foi entregue em julho e já foi "testado" pela população. O espaço com ambientes voltados para esporte, lazer e convivência, ficou aberto ao público até a última segunda-feira. Silveira afirmou que 500 mil pessoas passaram pelo local desde a inauguração. "A palavra que a gente traz é legado. São estruturas que estão sendo entregues, mas não vão ficar como elefante branco posteriormente porque tem a necessidade da população para ter esses equipamentos disponíveis para a utilização após o evento", afirma o secretário.

Círio de Nazaré e pré-COP deverão "testar" infraestruturas. Antes da COP30, Belém terá em outubro a celebração considerada patrimônio cultural da humanidade pela Unesco que recebe cerca de 2,5 milhões de pessoas todos os anos, além de encontros relacionados à COP, entre os dias 3 e 8 de novembro.

Quais são as obras da COP30

Trabalhadores atuando em área que será a Zona Verde na COP30 Imagem: Heloísa Barrense/UOL

A pedido do UOL, a pasta do governo do Pará responsável pela COP30 enviou um detalhamento das obras previstas para o evento e o andamento delas. Veja o que foi informado:

Cinco galpões históricos: cedidos pela CDP (Companhia Docas do Pará), eles deverão se tornar o Parque de Bioeconomia, o Museu das Amazônias e a Caixa Cultural. Segundo o governo do estado, 96% dos trabalhos já foram executados.

Obras de macrodrenagem: ao todo, são 13 canais que estão passando por processo de revitalização— dois na região central e 11 na periferia. Alguns deles já estão com obras próximas da conclusão, como Nova Doca (97%), Nova Tamandaré (92%) e Marambaia (90%). O andamento das demais obras de macrodrenagem não foram informados. Além do processo de revitalização, também há a construção de parques lineares nos projetos de Nova Doca e Nova Tamandaré.

Já foram entregues três viadutos: BR-316 x PA-485 (Alça Viária), BR-316 x Independência e Mário Covas x 3 Corações. Há ainda um quarto viaduto em reforma, o da Mário Covas x Independência, que está com 75% das obras concluídas.

BRT Metropolitano: as obras já estão 85% executadas.

Viário Belém COP30: projeto contempla obras de pavimentação asfáltica, implantação de nova sinalização horizontal e vertical, visando a segurança do tráfego. Os trabalhos estão 63% concluídos.

Vila COP30: destinada a receber os líderes mundiais, o local terá 405 quartos próximos ao próximo ao Parque da Cidade, onde está a estrutura que receberá o evento. Até agora, 67% das obras dessa vila estão concluídas.

Hangar Centro de Convenções: está sendo modernizado para receber a COP30 e deverá integrar a Zona Azul. 88% dos trabalhos foram concluídos.

Escolas como hospedagem: em meio à crise sobre preços de hospedagem, o governo do Pará informou que está atuando na reforma de escolas que funcionarão como hostel durante a COP30 para aumentar a oferta de leitos na capital. Ao total, são 17 unidades. Seis já foram entregues e o andamento das outras 11 não foi informado.

* Repórter viajou à Belém a convite do Sistema OCB (Organização das Cooperativas do Brasil)