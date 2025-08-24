No dia do aniversário de independência, Ucrânia lança ataques com drones contra alvos na Rússia

Neste domingo (24), dia em que celebra seu 34º aniversário de independência, a Ucrânia lançou uma série de ataques com drones contra o território russo. As ofensivas provocaram incêndios em uma usina nuclear e em um terminal petrolífero, em um momento em que os esforços diplomáticos para resolver o conflito estão estagnados.

Enquanto a possibilidade de um encontro entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky parece cada vez mais distante, autoridades locais russas informaram, na madrugada de sábado para domingo, que interceptaram drones ucranianos em regiões distantes da linha de frente, como São Petersburgo (noroeste) e ao longo do rio Volga. Um dos drones, abatido pela defesa antiaérea russa, "explodiu e danificou um transformador auxiliar" no perímetro da usina nuclear localizada na região de fronteira de Kursk, segundo informou o operador da usina em seu canal no Telegram.

"O incêndio foi controlado", acrescentou o operador, informando que não houve vítimas, mas que o funcionamento de um dos reatores foi reduzido. "O nível de radiação no complexo industrial da usina nuclear de Kursk e nos arredores não se alterou e permanece dentro dos padrões normais", segundo a mesma fonte. Desde o início dos combates, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) tem alertado para o risco de uma catástrofe, especialmente na usina nuclear de Zaporíjia, no sul da Ucrânia, ocupada pela Rússia desde março de 2022.

Dez drones perto de São Petersburgo

Em agosto de 2024, Vladimir Putin acusou Kiev de tentar atingir a usina localizada na região de Kursk, então alvo de uma ofensiva ucraniana. Neste domingo, na costa do Báltico, a interceptação de dez drones no porto de Ust-Luga, próximo a São Petersburgo, provocou um incêndio em um terminal petrolífero do grupo russo Novatek, segundo informou o governador regional, Alexandre Drozdenko.

"Os bombeiros e o Ministério de Situações de Emergência estão atuando para conter o fogo", acrescentou.

Nas últimas semanas, enquanto se intensificavam as negociações para encerrar o conflito, sob pressão de Donald Trump, a Ucrânia lançou dezenas de drones contra o território russo. Os alvos principais são refinarias e depósitos de petróleo, com o objetivo de dificultar o financiamento da ofensiva russa.

Esses ataques têm sido apontados como causa da alta nos preços dos combustíveis na Rússia, que atingiram níveis recordes, apesar da suspensão das exportações de gasolina decretada pelo governo. O Ministério da Energia da Rússia atribuiu os preços elevados à "alta demanda sazonal e aos trabalhos agrícolas", sem mencionar os ataques ucranianos. Na sexta-feira, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, anunciou que pediu ajuda a Donald Trump diante das dificuldades de abastecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzba, que segundo ele foi bombardeado por Kiev.

Esses novos ataques ucranianos ocorreram no dia em que a Ucrânia, ex-república soviética, celebra seus 34 anos de independência.

Festa da independência ucraniana

"A Ucrânia nunca mais será forçada a suportar a vergonha que os russos chamam de 'compromisso'", declarou Volodymyr Zelensky, reforçando que Kiev precisa de "uma paz justa".

"O povo ucraniano jamais se renderá e nunca abrirá mão de sua independência", afirmou o comandante das Forças Armadas, Oleksandr Syrsky, na manhã deste domingo. Já o chefe da diplomacia, Andriy Sybiga, classificou a independência da Ucrânia como "a pedra angular da segurança europeia".

Enquanto a Ucrânia é bombardeada diariamente, uma mulher de 47 anos morreu na manhã de domingo em um ataque com drone russo na região de Dnipropetrovsk (leste), segundo o governador regional. Na linha de frente, o exército russo ampliou seus ganhos territoriais nos últimos meses, enfrentando forças ucranianas menos numerosas e com menos recursos.

No sábado (23), a Rússia reivindicou a captura de dois vilarejos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, avançando em direção à cidade de Kostyantynivka, um ponto estratégico na rota para Kramatorsk, essencial para a logística ucraniana.

Enquanto Moscou e Kiev se acusam mutuamente de bloquear a organização de uma possível reunião entre os líderes, Donald Trump anunciou na sexta-feira que dará "duas semanas" para decidir sua posição sobre o conflito.

RFI com AFP