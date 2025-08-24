Líder supremo do Irã diz que situação com EUA é "insolúvel" em meio ao impasse nuclear

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que a situação atual com os Estados Unidos era "insolúvel" e que Teerã jamais cederá à pressão para obedecer a Washington, em meio a um impasse com potências ocidentais sobre seu programa nuclear, informou a mídia estatal no domingo.

A República Islâmica suspendeu as negociações nucleares com os Estados Unidos depois que os EUA e Israel bombardearam suas instalações nucleares durante uma guerra de 12 dias em junho.

Os comentários do aiatolá foram feitos depois que o Irã e as potências europeias concordaram na sexta-feira em retomar as negociações para tentar reiniciar as negociações sobre a contenção do trabalho de enriquecimento nuclear de Teerã.

"Eles querem que o Irã seja obediente aos Estados Unidos. A nação iraniana usará todo o seu poder contra aqueles que têm expectativas tão errôneas", teria dito o aiatolá Ali Khamenei.

"As pessoas que nos pedem para não lançar slogans contra os EUA... para ter negociações diretas com os EUA só veem as aparências... Esta questão é insolúvel", acrescentou.

França, Reino Unido e Alemanha disseram que poderiam reativar as sanções das Nações Unidas ao Irã por meio de um mecanismo de "retorno instantâneo" se Teerã não retornar à mesa de negociações.

Os países europeus, juntamente com os EUA, afirmam que o Irã está trabalhando para desenvolver armas nucleares. O Irã afirma estar interessado apenas em desenvolver energia nuclear.

(Reportagem de Elwely Elwelly)