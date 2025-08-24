Topo

Notícias

Líder supremo do Irã diz que situação com EUA é "insolúvel" em meio ao impasse nuclear

24/08/2025 10h28

DUBAI (Reuters) - O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, disse que a situação atual com os Estados Unidos era "insolúvel" e que Teerã jamais cederá à pressão para obedecer a Washington, em meio a um impasse com potências ocidentais sobre seu programa nuclear, informou a mídia estatal no domingo.

A República Islâmica suspendeu as negociações nucleares com os Estados Unidos depois que os EUA e Israel bombardearam suas instalações nucleares durante uma guerra de 12 dias em junho.

Os comentários do aiatolá foram feitos depois que o Irã e as potências europeias concordaram na sexta-feira em retomar as negociações para tentar reiniciar as negociações sobre a contenção do trabalho de enriquecimento nuclear de Teerã.

"Eles querem que o Irã seja obediente aos Estados Unidos. A nação iraniana usará todo o seu poder contra aqueles que têm expectativas tão errôneas", teria dito o aiatolá Ali Khamenei.

"As pessoas que nos pedem para não lançar slogans contra os EUA... para ter negociações diretas com os EUA só veem as aparências... Esta questão é insolúvel", acrescentou.

França, Reino Unido e Alemanha disseram que poderiam reativar as sanções das Nações Unidas ao Irã por meio de um mecanismo de "retorno instantâneo" se Teerã não retornar à mesa de negociações.

Os países europeus, juntamente com os EUA, afirmam que o Irã está trabalhando para desenvolver armas nucleares. O Irã afirma estar interessado apenas em desenvolver energia nuclear.

(Reportagem de Elwely Elwelly)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Líder de oposição sugere unidade a Netanyahu para salvar reféns em Gaza

Líder supremo do Irã diz que situação com EUA é "insolúvel" em meio ao impasse nuclear

Vietnã planeja retirada em massa da população com intensificação do tufão Kajiki

Em meio a onda de violência, guerrilheiro mais procurado da Colômbia diz que não vai se render

Como a guerra na Ucrânia enfraquece poder russo sobre países ex-URSS

China retira 20 mil pessoas de ilha turística sob alerta vermelho de tufão

Ataques com drones ucranianos atingem usina nuclear russa e provocam incêndio em terminal portuário

Ataques israelenses matam 63 em Gaza, enquanto tropas avançam

Oposição em Israel propõe governo temporário para libertar reféns em Gaza

Ataque de drones ucranianos provoca incêndio em usina nuclear na Rússia

Rumo à Irlanda, brasileiro é preso no Rio com cocaína em travesseiro