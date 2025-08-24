Topo

Israel ataca capital do Iêmen

24/08/2025 11h35

(Reuters) - Ataques israelenses atingiram a capital do Iêmen, Sanaa, neste domingo, em retaliação aos mísseis Houthi disparados contra Israel. A mídia Houthi disse que o ataque matou pelo menos duas pessoas e feriu cinco.

Os ataques são os mais recentes em mais de um ano de ataques diretos e contra-ataques entre Israel e militantes Houthi, parte de um efeito colateral da guerra em Gaza.

O exército israelense afirmou que os alvos incluíam um complexo militar que abriga o palácio presidencial, duas usinas de energia e um depósito de combustível. A agência de notícias Saba, controlada pelos houthis, informou que os ataques mataram pelo menos duas pessoas e feriram cinco.

"Os ataques foram conduzidos em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista Houthi contra o Estado de Israel e seus civis, incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e UAVs (veículos aéreos não tripulados) em direção ao território israelense nos últimos dias", disseram os militares em um comunicado.

Na sexta-feira, os houthis afirmaram ter disparado um míssil balístico contra Israel em seu último ataque, que, segundo eles, foi em apoio aos palestinos em Gaza. Um oficial da Força Aérea israelense disse neste domingo que o míssil provavelmente carregava várias submunições "pretendidas para serem detonadas com o impacto".

"Esta é a primeira vez que esse tipo de míssil é lançado do Iêmen", disse a autoridade.

Desde que a guerra de Israel em Gaza contra o grupo militante palestino Hamas começou em outubro de 2023, os Houthis, alinhados ao Irã, têm atacado embarcações no Mar Vermelho, no que eles descrevem como atos de solidariedade aos palestinos.

Eles também dispararam mísseis contra Israel com frequência, a maioria dos quais foi interceptada. Israel respondeu com ataques a áreas controladas pelos houthis, incluindo o importante porto de Hodeidah.

Abdul Qader al-Murtada, uma autoridade do alto escalão Houthi, disse neste domingo que os ataques israelenses visavam "projetar uma falsa imagem de vitória".

"[Israel] deve saber que não abandonaremos nossos irmãos em Gaza, não importa quais sejam os sacrifícios", acrescentou ele no X.

(Reportagem de Mohammed Ghobari, Jaidaa Taha e Maayan Lubell)

