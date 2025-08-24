China retira 20 mil pessoas de ilha turística sob alerta vermelho de tufão

As autoridades da ilha tropical de Hainan, único destino tropical de praia da China, anunciaram a retirada de milhares de pessoas devido a proximidade do tufão Kajiki.

O que aconteceu

Mais de 20 mil pessoas foram retiradas da ilha turística. Além disso, as autoridades também fecharam comércios, suspenderam o transporte público na ilha e retornaram mais de 30 mil embarcações de pesca aos portos por causa do tufão, segundo a agência estatal chines Xinhua.

Previsão das autoridades chinesas é que o Kajiki atinja ou passe próximo de Hainan na tarde ou noite deste domingo, no horário local. Devido ao fenômeno da natureza, a cidade de Sanya, que é bastante turística por seus resorts à beira-mar, foi bastante afetada.

Observatório Meteorológico de Sanya emitiu alerta vermelho para tufão. Esse é o nível mais grave do sistema de alertas de quatro níveis chinês. A previsão era de que a tempestade viesse acompanhada por relâmpagos, chuvas torrenciais e rajadas de ventos de até 182 km/h.

Tufão Kajiki provocava ventos a aproximadamente 167 km/h na tarde deste domingo, no horário local. Essa intensidade dos ventos equivale a um furacão de categoria 2 no Oceano Atlântico, de acordo com o Centro Conjunto de Alerta de Tufões da Marinha dos Estados Unidos.

Hainan é o único destino tropical de praia da China. Por esse motivo, a região é bastante requisitada por turistas e recebeu mais de 97 milhões de visitantes em 2024, de acordo com as autoridades chinesas.