Topo

Notícias

China retira 20 mil pessoas de ilha turística sob alerta vermelho de tufão

Tufão Kajiki forçou a evacuação de milhares de pessoas na China - Reprodução
Tufão Kajiki forçou a evacuação de milhares de pessoas na China Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 09h59Atualizada em 24/08/2025 09h59

As autoridades da ilha tropical de Hainan, único destino tropical de praia da China, anunciaram a retirada de milhares de pessoas devido a proximidade do tufão Kajiki.

O que aconteceu

Mais de 20 mil pessoas foram retiradas da ilha turística. Além disso, as autoridades também fecharam comércios, suspenderam o transporte público na ilha e retornaram mais de 30 mil embarcações de pesca aos portos por causa do tufão, segundo a agência estatal chines Xinhua.

Previsão das autoridades chinesas é que o Kajiki atinja ou passe próximo de Hainan na tarde ou noite deste domingo, no horário local. Devido ao fenômeno da natureza, a cidade de Sanya, que é bastante turística por seus resorts à beira-mar, foi bastante afetada.

Observatório Meteorológico de Sanya emitiu alerta vermelho para tufão. Esse é o nível mais grave do sistema de alertas de quatro níveis chinês. A previsão era de que a tempestade viesse acompanhada por relâmpagos, chuvas torrenciais e rajadas de ventos de até 182 km/h.

Tufão Kajiki provocava ventos a aproximadamente 167 km/h na tarde deste domingo, no horário local. Essa intensidade dos ventos equivale a um furacão de categoria 2 no Oceano Atlântico, de acordo com o Centro Conjunto de Alerta de Tufões da Marinha dos Estados Unidos.

Hainan é o único destino tropical de praia da China. Por esse motivo, a região é bastante requisitada por turistas e recebeu mais de 97 milhões de visitantes em 2024, de acordo com as autoridades chinesas.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Israel ataca arredores da Cidade de Gaza e promete continuar com ofensiva

Pentágono impediu Ucrânia de atacar a Rússia com mísseis, diz jornal

Vice-presidente dos EUA diz que Rússia fez "concessões significativas" a Trump sobre Ucrânia

Líder de oposição sugere unidade a Netanyahu para salvar reféns em Gaza

Líder supremo do Irã diz que situação com EUA é "insolúvel" em meio ao impasse nuclear

Vietnã planeja retirada em massa da população com intensificação do tufão Kajiki

Em meio a onda de violência, guerrilheiro mais procurado da Colômbia diz que não vai se render

Como a guerra na Ucrânia enfraquece poder russo sobre países ex-URSS

China retira 20 mil pessoas de ilha turística sob alerta vermelho de tufão

Ataques com drones ucranianos atingem usina nuclear russa e provocam incêndio em terminal portuário

Ataques israelenses matam 63 em Gaza, enquanto tropas avançam