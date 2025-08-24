Topo

Hamburgo empata com Gladbach (0-0) em seu retorno à Bundesliga

24/08/2025 14h53

Mais de sete anos após sua última partida na Bundesliga, o Hamburgo retornou à primeira divisão da Alemanha neste domingo (24), com um empate sem gols contra o Borussia Mönchengladbach. 

Até o dia 12 de maio de 2018, o Hamburgo era o único clube alemão a participar de todas as edições da Bundesliga desde sua criação em 1963, mas ao final da temporada 2018-2019 sofreu seu primeiro rebaixamento. 

Foi somente em maio passado que o tradicionalíssimo clube, campeão europeu em 1983, conseguiu seu tão esperado retorno à elite após sete anos na segunda divisão. 

Na próxima sexta-feira, abrindo a segunda rodada do campeonato alemão, o HSV recebe o St. Pauli no Volksparkstadion, no 17º clássico da cidade de Hamburgo, o primeiro desde 16 de fevereiro de 2011. 

A primeira rodada da Bundesliga, após a qual o Bayern de Munique assumiu a liderança graças à goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig na sexta-feira, foi encerrada neste domingo com a partida do outro time recém-promovido, o Colônia, que venceu o Mainz fora de casa por 1 a 0.

