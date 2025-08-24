Topo

Governador da Paraíba sente fortes dores, é internado e pode ser operado

Governador da Paraíba, João Azêvedo Imagem: Divulgação
Do UOL, em São Paulo

24/08/2025 14h09Atualizada em 24/08/2025 14h14

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), 72, sentiu fortes dores no abdômen na manhã de hoje e foi internado em um hospital de João Pessoa.

O que aconteceu

As dores na região abdominal resultaram de uma crise na vesícula. Ele chegou ao hospital Memorial São Francisco por volta das 11h.

Azevêdo pode passar por cirurgia. Após receber atendimento, o governador realizou uma bateria de exames.

Os resultados desses exames ainda não eram conhecidos por volta das 14h. Por essa razão, o governador continua internado.

Foi detectada uma crise de vesícula com possibilidades de cirurgia. Vamos aguardar o resultado dos exames para maiores informações.
Nota da equipe médica

