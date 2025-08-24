Giroud marca nos acréscimos e Lille vence Monaco na 2ª rodada da Ligue 1

O veterano atacante Olivier Giroud marcou nos acréscimos o gol da vitória por 1 a 0 do Lille sobre o Monaco, neste domingo (24), pela segunda rodada da Ligue 1.

Apesar de algumas boas oportunidades no primeiro tempo, os atacantes de ambas as equipes foram ineficazes na hora de finalizar, e o placar permaneceu inalterado até o intervalo.

Enquanto o Monaco dominou o primeiro tempo, o Lille pressionou na segunda etapa e teve as duas melhores chances de gol, uma delas em um chute de primeira de Giroud da entrada da pequena área que passou perto da trave, até que nos descontos veio o gol do Lille.

O astro recebeu um passe dentro da área, na altura da marca do pênalti, dominou a bola com o pé direito, de costas para o gol, e, após girar, chutou de pé direito para o fundo da rede (90'+1).

É o segundo gol em dois jogos do maior artilheiro de todos os tempos da seleção francesa, que fará 39 anos em pouco mais de um mês e retornou à Ligue 1 nesta temporada após mais de uma década de carreira de sucesso na Inglaterra, Itália e Estados Unidos.

Giroud ainda poderia ter fechado o placar com dois gols, mas perdeu um pênalti nos instantes finais da partida.

Com este triunfo, o Lille, que começou a temporada empatando na visita ao Brest, assume a 5ª colocação com quatro pontos, atrás apenas das quatro equipes que conquistaram duas vitórias: Lyon, Paris Saint-Germain, Toulouse e Strasbourg.

Essas duas equipes venceram Brest (2 a 0) e Nantes (1 a 0), respectivamente, neste domingo.

Na primeira partida do dia, o Lorient goleou o Rennes por 4 a 0.

mcd/dr/aam

© Agence France-Presse