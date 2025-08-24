Topo

Flávio diz que ladrões fizeram avós reféns: 'Queriam dinheiro do Bolsonaro'

Julia Affonso
do UOL

Do UOL, em Brasília

24/08/2025 12h56Atualizada em 24/08/2025 14h03

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) afirmou hoje numa rede social que a mãe e os avós foram feitos reféns na própria casa, no interior do estado do Rio.

O que aconteceu

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou vídeo do imóvel. As imagens mostram papeis no chão, uma mala em cima da mesa e uma gaveta em cima de uma cama. O senador disse que "reviraram a casa inteira".

Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto.
Flávio Bolsonaro

Na publicação, Flávio Bolsonaro diz que os familiares "estão todos bem". "Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", escreveu.

Segundo o senador, os criminosos abordaram sua mãe. Disseram "que sabiam quem ela era" e queriam saber onde estava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós".

Flávio Bolsonaro afirmou que "como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô". "Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados."

A Polícia Civil informou, em nota, que a investigação está em andamento na 89ª DP (Resende). "Foi realizada perícia de local e os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança da região. Outras diligências seguem para identificar e responsabilizar os autores do crime", afirmou a corporação.

A assessoria de Flávio Bolsonaro informou que, até o momento, as informações são aquelas publicadas pelo senador. O espaço está aberto para manifestação.

