Topo

Notícias

Pentágono impediu Ucrânia de atacar a Rússia com mísseis, diz jornal

Soldados ucranianos manipulando armas de guerra - Sofiia Gatilova/Reuters
Soldados ucranianos manipulando armas de guerra Imagem: Sofiia Gatilova/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL, de São Paulo

24/08/2025 10h42Atualizada em 24/08/2025 10h50

Os EUA têm impedido a Ucrânia de disparar mísseis de longo alcance no território russo, disseram autoridades norte-americanas ao Wall Street Journal.

O que aconteceu

Muitos mísseis de longo alcance em posse da Ucrânia foram fabricados nos EUA. Os equipamentos foram fornecidos em apoio ao país europeu no confronto contra a Rússia.

Armas passam por "mecanismo de revisão" antes de serem utilizadas. Como explicou o WSJ, o Pentágono avalia os pedidos de Kiev para disparar mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA ou mesmo por outros países, mas que utilizaram tecnologia ou componentes norte-americanos.

Trump diz que Ucrânia só vence se "jogar no ataque"

Presidente dos EUA afirmou que Kiev não vai derrotar Moscou, a menos que possa "jogar no ataque". "É muito difícil, senão impossível, vencer uma guerra sem atacar", disse Donald Trump na última quinta-feira, em rede social.

Autoridades norte-americanas disseram ao WSJ que declaração não sinaliza mudança de política. De acordo com as fontes, o mecanismo de revisão do Pentágono seguirá ativo, apesar de Trump poder vir a facilitar a expansão das operações de ataque contra a Rússia.

Acordo de paz caminha lentamente

Paralelamente, Trump tenta negociar um acordo de paz. Há cerca de dez dias, o republicano se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca. Ele definiu o encontro como "muito produtivo", mas nenhum acordo foi anunciado.

Autoridades norte-americanas, russas e europeias tentam viabilizar reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As possibilidades de o encontro ocorrer nesse momento, no entanto, parecem baixas.

Veremos se Putin e Zelensky vão trabalhar juntos. Sabe, é um pouco como óleo e vinagre. Eles não se dão muito bem, por razões óbvias.
Donald Trump, presidente dos EUA

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

China diz que protecionismo "desenfreado" dos EUA ameaça laços agrícolas

Trump volta a usar maquiagem na mão após diagnóstico de doença venosa

Noruega fornecerá à Ucrânia sistemas de defesa aérea no valor de cerca de US$700 milhões

Com boneco de Bolsonaro nas mãos, Tarcísio diz que tempo trará justiça a ex-presidente

SpaceX fará 10º teste de voo para Starship

Israel ataca arredores da Cidade de Gaza e promete continuar com ofensiva

Pentágono impediu Ucrânia de atacar a Rússia com mísseis, diz jornal

Vice-presidente dos EUA diz que Rússia fez 'concessões significativas' a Trump sobre Ucrânia

Líder de oposição sugere unidade a Netanyahu para salvar reféns em Gaza

Líder supremo do Irã diz que situação com EUA é "insolúvel" em meio ao impasse nuclear

Vietnã planeja retirada em massa da população com intensificação do tufão Kajiki