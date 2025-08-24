Pentágono impediu Ucrânia de atacar a Rússia com mísseis, diz jornal

Os EUA têm impedido a Ucrânia de disparar mísseis de longo alcance no território russo, disseram autoridades norte-americanas ao Wall Street Journal.

O que aconteceu

Muitos mísseis de longo alcance em posse da Ucrânia foram fabricados nos EUA. Os equipamentos foram fornecidos em apoio ao país europeu no confronto contra a Rússia.

Armas passam por "mecanismo de revisão" antes de serem utilizadas. Como explicou o WSJ, o Pentágono avalia os pedidos de Kiev para disparar mísseis de longo alcance fornecidos pelos EUA ou mesmo por outros países, mas que utilizaram tecnologia ou componentes norte-americanos.

Trump diz que Ucrânia só vence se "jogar no ataque"

Presidente dos EUA afirmou que Kiev não vai derrotar Moscou, a menos que possa "jogar no ataque". "É muito difícil, senão impossível, vencer uma guerra sem atacar", disse Donald Trump na última quinta-feira, em rede social.

Autoridades norte-americanas disseram ao WSJ que declaração não sinaliza mudança de política. De acordo com as fontes, o mecanismo de revisão do Pentágono seguirá ativo, apesar de Trump poder vir a facilitar a expansão das operações de ataque contra a Rússia.

Acordo de paz caminha lentamente

Paralelamente, Trump tenta negociar um acordo de paz. Há cerca de dez dias, o republicano se reuniu com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no Alasca. Ele definiu o encontro como "muito produtivo", mas nenhum acordo foi anunciado.

Autoridades norte-americanas, russas e europeias tentam viabilizar reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. As possibilidades de o encontro ocorrer nesse momento, no entanto, parecem baixas.