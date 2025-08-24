Topo

Notícias

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

24/08/2025 15h33

O Equador apreendeu "um carregamento significativo" de material explosivo que estava sendo transportado da fronteira com o Peru para a Colômbia com o objetivo de ser usado em atos terroristas, anunciou a polícia neste domingo.

A Colômbia passa por sua pior crise de violência em uma década, devido à ação de guerrilheiros e máfias que lucram com o narcotráfico, a prática de extorsão e a mineração ilegal.

A polícia do Equador informou no X que dois equatorianos foram presos na operação. "Identificamos material explosivo que seria usado na execução de atos terroristas na Colômbia."

Em comunicado, a polícia descreveu como "significativo" o carregamento de explosivos, que era transportado em um caminhão procedente da província de El Oro, na fronteira com o Peru, e que seguia para a província de Carchi, na fronteira com a Colômbia, onde aconteceu a operação.

sp/mr/lb

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

Polícia identifica três suspeitos por morte de mãe, filha e amiga na Bahia

Taiwan e China se enfrentam em narrativas conflitantes sobre Segunda Guerra Mundial

Presidente do BCE defende independência dos bancos centrais

Flávio Bolsonaro diz que mãe e avós foram feitos reféns durante assalto: Uma hora de terror

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

Vendedor de espetinho paga menos por taxa a facção e é morto, diz polícia

Índia planeja grande corte de impostos diante da ameaça tarifária de Trump

Hamburgo empata com Gladbach (0-0) em seu retorno à Bundesliga

Sol: perigo para a pele ou um santo remédio?

Venezuela liberta oito opositores