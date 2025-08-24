Topo

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

24/08/2025 15h07

O Equador apreendeu "um carregamento significativo" de material explosivo que estava sendo transportado da fronteira com o Peru para a Colômbia com o objetivo de ser usado em atos terroristas, anunciou a polícia neste domingo.

A Colômbia passa por sua pior crise de violência em uma década, devido à ação de guerrilheiros e máfias que lucram com o narcotráfico, a prática de extorsão e a mineração ilegal.

sp/mr/lb

© Agence France-Presse

Notícias

