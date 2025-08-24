Topo

Enviado dos EUA se encontra com Netanyahu sobre Líbano e Síria, dizem autoridades israelenses

24/08/2025 14h20

(Reuters) - O enviado dos EUA Thomas Barrack chegou a Israel neste domingo e se encontrou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para discutir a Síria e o Líbano, disseram três autoridades israelenses.

A reunião foi relatada pela primeira vez pela Axios, citando três fontes israelenses e norte-americanas, e ocorreu após discussões entre Barrack e o ministro de Assuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, e o ministro da Defesa, Israel Katz.

Dermer conversou com o ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shibani, em Paris, na terça-feira, sobre acordos de segurança no sul da Síria, disseram duas fontes sírias familiarizadas com a reunião.

Autoridades sírias e israelenses vêm conduzindo negociações mediadas pelos EUA para apaziguar o conflito no sul da Síria. Uma rodada anterior de negociações foi realizada em Paris no final de julho, mas terminou sem um acordo final.

Na segunda-feira, Barrack disse no Líbano que Israel deveria cumprir um plano segundo o qual o grupo militante libanês Hezbollah seria desarmado até o final do ano em troca da interrupção das operações militares de Israel no Líbano.

O plano estabelece um roteiro em fases para que grupos armados entreguem seus arsenais enquanto o exército israelense interrompe as operações terrestres, aéreas e marítimas e retira as tropas do sul do Líbano.

O gabinete do Líbano aprovou os objetivos do plano no início deste mês, apesar da recusa do Hezbollah em se desarmar, e Barrack disse que agora era a vez de Israel cooperar.

Não houve comentários imediatos do gabinete de Netanyahu.

(Reportagem de Maayan Lubell em Jerusalém e Gursimran Kaur em Bengaluru)

