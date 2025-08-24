Embaixador dos EUA na França denuncia 'falta de ações' de Macron contra antissemitismo

O embaixador dos Estados Unidos na França, Charles Kushner, escreveu ao presidente Emmanuel Macron para denunciar o que considera "falta de ações" do seu governo no combate ao antissemitismo, somando-se às críticas do premier israelense, Benjamin Netanyahu.

Em carta ao chefe de Estado francês, ao qual a AFP teve acesso neste domingo, o embaixador expressa sua "preocupação profunda com a onda de antissemitismo na França e a falta de ações suficientes" do governo para combater o problema.

A carta, datada de segunda-feira, é divulgada após críticas de Netanyahu ao presidente francês, que acusou de "alimentar o fogo antissemita" ao pedir o "reconhecimento internacional" do Estado palestino.

O embaixador usa em sua carta argumentos como os de Netanyahu. "Declarações que denigram Israel e gestos de reconhecimento de um Estado palestino encorajam os extremistas, fomentam a violência e colocam em risco" os judeus na França, afirma Kushner, pai do genro de Donald Trump, Jared Kushner.

O embaixador ressalta que "não há um dia na França em que judeus não sejam agredidos nas ruas, com sinagogas e escolas avariadas e empresas de judeus atacadas".

Os atos antissemitas aumentaram na França desde 7 de outubro de 2023, quando teve início o conflito atual na Faixa de Gaza, após um ataque do Hamas em território israelense.

