Topo

Notícias

Egito revela vestígios de cidade submersa com mais de 2.000 anos

O ministro do Turismo e Antiguidades do Egito inspeciona artefato recuperado na baía de Abu Qir, em Alexandria - Khaled Desouki/AFP
O ministro do Turismo e Antiguidades do Egito inspeciona artefato recuperado na baía de Abu Qir, em Alexandria Imagem: Khaled Desouki/AFP

24/08/2025 05h30

O Egito apresentou, na quinta-feira (21), vestígios de uma cidade submersa em frente à costa de Alexandria, que incluem edifícios, tumbas, tanques para peixes e um cais, todos com mais de 2.000 anos de antiguidade.

Segundo as autoridades, o sítio, localizado na baía de Abu Qir, pode corresponder a uma extensão da antiga cidade de Canopo, importante centro da dinastia ptolemaica que governou o Egito por quase três séculos e, posteriormente, do Império Romano ,que permaneceu ali por aproximadamente 600 anos.

Com o tempo, uma série de terremotos e o aumento do nível do mar submergiram a cidade e o porto vizinho de Heracleion.

Na quinta-feira, guindantes retiraram várias estátuas. "Há muitos elementos embaixo d'água, mas o que podemos recuperar é limitado; são apenas peças selecionadas de acordo com critérios rigorosos", declarou o ministro de Turismo e Antiguidades, Sherif Fathi.

"O restante permanecerá como parte integral de nosso patrimônio subaquático", acrescentou.

As descobertas incluem edifícios de pedra calcária que teriam servido como locais de culto, casas ou estruturas comerciais e artesanais.

Também foram identificados depósitos e tanques escavados na rocha, destinados tanto à aquicultura quanto ao armazenamento de água para consumo doméstico.

Mergulhadores comemoram enquanto um guindaste retira um artefato das águas da baía de Abu Qir, em Alexandria - Khaled Desouki/AFP - Khaled Desouki/AFP
Mergulhadores comemoram enquanto um guindaste retira um artefato das águas da baía de Abu Qir, em Alexandria
Imagem: Khaled Desouki/AFP

Entre as peças mais notáveis estão estátuas reais e esfinges anteriores ao período romano, incluindo uma parcialmente preservada de Ramsés 2º.

Foram encontrados, ainda, um navio mercante, âncoras de pedra e um guindaste portuário no local onde ficava um cais de 125 metros, utilizado como porto para embarcações menores durante as épocas romana e bizantina.

Sítio de grande riqueza arqueológica, Alexandria está atualmente ameaçada pelas mesmas águas que submergiram Canopo e Heracleion.

A cidade costeira afunda mais de três milímetros por ano e está entre as áreas mais vulneráveis às mudanças climáticas e ao aumento do nível do mar.

Mesmo no cenário mais otimista elaborado pela ONU, um terço de Alexandria estará submerso ou inabitável em 2050.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Se dependesse de Tarcísio, Brasil se renderia a Trump

Corpo de jovem ficou enterrado por 8 meses em sítio de empresário indiciado

Moraes atendeu pedido da Starlink 15 dias antes de sanção na Magnitsky

Ross da vida real? Noivo chama futura esposa pelo nome da ex antes do 'sim'

Studios investigados por fraude em SP terão alerta registrado na matrícula

Malafaia diz que igreja se uniu em torno dele, mas não é bem assim; entenda

Ex-prisioneiras de guerra ucranianas relatam abusos e 'inferno' vividos em penitenciária russa

Mundial de GR: Brasil conquista prata inédita no conjunto geral

Guerrilheiro mais procurado da Colômbia afirma que não vai se render

Fome em Gaza: ONU acusa Israel de negar crise que criou

Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e advogada no RN