'Don Juan' de Manaus é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Marcos foi preso depois de três dias de sua foto ser publicada pela Polícia Civil Imagem: Reprodução/Facebook
24/08/2025 13h44Atualizada em 24/08/2025 13h55

Marcos Drywes da Silva Matos, 45, conhecido como "Don Juan", foi preso hoje em Manaus. Ele é acusado de enganar mulheres idosas para cometer furtos e estelionato.

Marcos é suspeito de conquistar a confiança das vítimas e convencê-las a comprar celulares, notebooks e outros bens para ele. As informações foram confirmadas à Polícia Civil para o telejornal JAM, da Rede Amazonense, filiada da TV Globo. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

Prejuízo do caso mais recente foi de R$ 12 mil. Ocaso envolveu uma mulher de 69 anos, revendedora de perfumes, segundo informações da Polícia Civil à TV.

Suspeito já era procurado e teve sua imagem divulgada pela polícia na quinta-feira (21). Ele foi indiciado sob a acusação de estelionato e furto qualificado e passará por audiência de custódia.

