Djokovic sofre mas vence em sua estreia no US Open

O sérvio Novak Djokovic suou bastante para derrotar o americano Learner Tien neste domingo (24) em sua estreia no US Open, em um teste difícil contra um adversário com metade de sua idade.

Djokovic, de 38 anos, enfrentou momentos difíceis contra Tien, de 19 anos, com quedas e problemas no pé, mas acabou se impondo com parciais de 6-1, 7-6 (7-3) e 6-2.

O californiano, um dos jogadores mais promissores do tênis americano, desperdiçou um set point na segunda parcial em um momento em que Djokovic estava ofegante, aparentemente exausto fisicamente.

Mas o gigante dos Balcãs (7º colocado no ranking da ATP) não jogou a toalha e segurou a vantagem até que erros do inexperiente Tien (50º) abriram brecha para que ele mantivesse sua escrita de sempre vencer na primeira rodada do torneio de Nova York.

Djokovic nunca perdeu em suas 19 estreias no US Open, torneio que venceu pela quarta vez em 2023.

Afastado desde sua eliminação em Wimbledon em 11 de julho, o sérvio buscava economizar energia para a conquista do tão cobiçado 25º título de Grand Slam, mas seu desempenho neste domingo levanta dúvidas sobre se ele ainda tem fôlego suficiente para desafiar os jovens favoritos Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Seu adversário na segunda rodada será outro jovem americano, Zachary Svajda, de 22 anos, número 145 do mundo.

