Topo

Notícias

Djokovic sofre mas vence em sua estreia no US Open

24/08/2025 23h23

O sérvio Novak Djokovic suou bastante para derrotar o americano Learner Tien neste domingo (24) em sua estreia no US Open, em um teste difícil contra um adversário com metade de sua idade. 

Djokovic, de 38 anos, enfrentou momentos difíceis contra Tien, de 19 anos, com quedas e problemas no pé, mas acabou se impondo com parciais de 6-1, 7-6 (7-3) e 6-2. 

O californiano, um dos jogadores mais promissores do tênis americano, desperdiçou um set point na segunda parcial em um momento em que Djokovic estava ofegante, aparentemente exausto fisicamente. 

Mas o gigante dos Balcãs (7º colocado no ranking da ATP) não jogou a toalha e segurou a vantagem até que erros do inexperiente Tien (50º) abriram brecha para que ele mantivesse sua escrita de sempre vencer na primeira rodada do torneio de Nova York. 

Djokovic nunca perdeu em suas 19 estreias no US Open, torneio que venceu pela quarta vez em 2023.

Afastado desde sua eliminação em Wimbledon em 11 de julho, o sérvio buscava economizar energia para a conquista do tão cobiçado 25º título de Grand Slam, mas seu desempenho neste domingo levanta dúvidas sobre se ele ainda tem fôlego suficiente para desafiar os jovens favoritos Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. 

Seu adversário na segunda rodada será outro jovem americano, Zachary Svajda, de 22 anos, número 145 do mundo.

gbv/raa/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Médica agredida por ex-namorado fisiculturista ficou com rosto 'destruído'

Djokovic sofre mas vence em sua estreia no US Open

TV: Mulher diz que foi agredida por Gato Preto após encostar em seu carro

Trump enfrenta democratas com planos de mobilização da Guarda Nacional

Zelensky insiste em se reunir com Putin diante de estancamento de conversas de paz

SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship

Piloto estrangeiro aposentado é preso em flagrante por estupro em hotel de Moema, em SP

Ao som de "Evidências", Brasil conquista prata na série mista

Grupo de rap Kneecap critica situação em Gaza durante show em Paris

Giroud marca nos acréscimos e Lille vence Monaco na 2ª rodada da Ligue 1

Fundador de "O Pasquim", cartunista Jaguar morre aos 93 anos