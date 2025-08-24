Crise na COP30: Panamá denuncia 'condições impossíveis' de hospedagem

O diplomata panamenho Juan Carlos Monterrey Gomez criticou na sexta-feira (22) as condições de estadia em Belém, sede da COP30, e pediu que ONU avalie mudar a sede do evento.

O que aconteceu

Mais de 70% das delegações ainda não conseguiram reservar hospedagem para a COP30. O Brasil divulgou na sexta-feira pela primeira vez o número de países confirmados. Dos 196 previstos, apenas 47 têm hospedagem e presença confirmada.

Preços cobrados estão entre 200% e 400% acima da diária de subsistência da ONU, diz Gomez. O representante do Panamá disse em publicação no LinkedIn que o cobrado por hospedagens em Belém ultrapassa o valor usado como referência para gastos oficiais em viagens internacionais.

Diplomata acusou a presidência eleita da COP30 de ignorar alertas sucessivos. Ele relatou que, em três reuniões recentes do Bureau da ONU, países de todas as regiões expressaram preocupações logísticas, mas as respostas recebidas "parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro".

Condições oferecidas às delegações foram classificadas como "insanas e insultuosas". O representante citou pacotes rígidos, não reembolsáveis, com faturas que precisam ser quitadas em até três dias — algo incompatível com os processos de aprovação orçamentária de vários países.

Gomez levou a crítica para fora das reuniões internas. Na publicação afirmou ainda que fingir normalidade diante das dificuldades é "inaceitável" e que, se dizer a verdade é visto como "pouco diplomático", talvez a diplomacia precise de "menos polidez e mais honestidade".

Para o diplomata, não se trata apenas de logística, mas de respeito ao processo internacional. Ele afirmou que a falta de condições básicas compromete a seriedade da conferência e a igualdade entre delegações.

Apelo por mudanças

Panamá pediu ao Secretariado da ONU sobre Mudanças Climáticas que avalie alternativas formais. O diplomata defendeu que o Bureau deve considerar um pedido oficial de mudança da sede caso os problemas não sejam resolvidos a tempo.

Gomez destacou que a crise ameaça os princípios do multilateralismo. Na visão dele, custos abusivos e desorganização logística criam barreiras à participação de países em desenvolvimento, que ficam em desvantagem frente a delegações mais ricas.

Apesar da pressão, a presidência eleita da COP30 rejeitou alterar a cidade-sede. Segundo o relato, a resposta oficial foi que suas críticas eram "inaceitáveis" e que Belém permanecerá como local da conferência.

Contexto da crise

A COP30 está marcada para novembro de 2025 em Belém (PA), no Brasil. A expectativa é de reunir cerca de 40 mil pessoas, incluindo chefes de Estado, negociadores, cientistas e representantes da sociedade civil.

Problemas de hospedagem vinham sendo relatados desde o anúncio da sede. Belém tem infraestrutura limitada de hotéis e pousadas, e pacotes oferecidos até agora seriam incompatíveis com os padrões de custo e flexibilidade exigidos pela ONU.

Brasil afirma que ajustes estão em andamento para garantir a realização do evento. Autoridades brasileiras têm defendido que a preparação será concluída a tempo e que a cidade está pronta para receber uma das conferências climáticas mais importantes da década.