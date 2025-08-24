Topo

PGE, Sefaz-SP, MP-BA, Unicamp e outros órgãos: concursos têm 14,4 mil vagas

Concursos têm vagas em diversas áreas e em vários estados; salário chega a R$ 37,7 mil - Chris Ryan/Getty Images
Concursos têm vagas em diversas áreas e em vários estados; salário chega a R$ 37,7 mil Imagem: Chris Ryan/Getty Images
do UOL

Claudia Varella

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/08/2025 05h30

Concursos públicos oferecem 14.418 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 37,7 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 1.822 vagas. Elas são oferecidas pela Prefeitura de Tefé (AM).

O salário mais alto é de R$ 37,7 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da PGE-MT (Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso).

Há também outros concursos e processos seletivos com oportunidades em vários cargos. E destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Confira as oportunidades

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

PGE-MT (Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.745,52 / Inscrições: de 4/9 até 19/9 / Mais informações aqui

PGE-TO (Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 36.882,86 / Inscrições: de 25/8 até 19/9 / Mais informações aqui

TJ-MS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 32.289,54 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

MP-BA (Ministério Público da Bahia) - Vagas: 20 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 31.975,77 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

GHC (Grupo Hospitalar Conceição)/RS - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.838,60 até R$ 28.903,60 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Indaiatuba (SP) - Vagas: 203 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.994,55 até R$ 26.244,09 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 3 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 23,1 mil / Inscrições: de 1º/9 até 1º/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Brasilândia de Minas (MG) - Vagas: 336 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 19.659,95 / Inscrições: de 6/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Cerquilho (SP) - Vagas: 157 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.592,37 até R$ 17.745,11 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paulínia (SP) - Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.946,63 até R$ 16.732,80 / Inscrições: de 26/8 até 24/9 / Mais informações aqui

AgSUS (Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde) (DF) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.000 até R$ 16.663,50 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) - Vagas: 356 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 7.546,70 até R$ 15.287,06 / Inscrições: de 17/9 até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Barão de Antonina (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.873,52 até R$ 14.324,98 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tarabai (SP) - Vagas: 19 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.578 até R$ 13.604,26 / Inscrições: até 16/9 / Mais informações aqui

MP-SP (Ministério Público de São Paulo) - Vagas: 15 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 13.581,75 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) - Vagas: 72 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: de 1º/9 até 16/9 / Mais informações aqui

UFU (Universidade Federal de Uberlândia)/MG - Vagas: 9 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 6.180,66 até R$ 13.288,85 / Inscrições: de 26/8 até 10/9 / Mais informações aqui

Unipampa (Universidade Federal do Pampa) (RS) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.975,59 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

UFPR (Universidade Federal do Paraná) - Vagas: 14 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 14/10 / Mais informações aqui

UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) - Vagas: 57 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.399,47 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) - Vagas: 100 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.090,43 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

IFMA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão) - Vagas: 124 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 13.288,85 / Inscrições: até 8/9 (servidores técnico-administrativos) e até 9/9 (professores) / Mais informações aqui

CRM-ES (Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo) - Vagas: 520 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.383,62 até R$ 12.954,24 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Contagem (MG) - Vagas: 598 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.886,22 até R$ 12.762,55 / Inscrições: de 7/10 até 6/11 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santos (SP) - Vagas: 61 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 3.767,21 até R$ 12.389,06 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

NitTrans (Niterói Transporte e Trânsito) (RJ) - Vagas: 59 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.300,40 até R$ 12.002 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de São Bento Abade (MG) - Vagas: 160 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 12 mil / Inscrições: de 29/9 até 13/10 / Mais informações aqui

PM-DF (Polícia Militar do Distrito Federal) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.435,59 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

Crea-PB (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba) - Vagas: 120 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.895,15 até R$ 11.382,08 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

PM-AP (Polícia Militar do Amapá) - Vagas: 240 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 11.375,37 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

USP (Universidade de São Paulo) - Vagas: 30 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 6.027,72 até R$ 11.334,47 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) - Vagas: 298 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 7.500 até R$ 11 mil / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

CPRM (Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais) - Vagas: 115 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.442,68 até R$ 10.557,48 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Recreio (MG) - Vagas: 34 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 10,5 mil / Inscrições: até 10/9 / Mais informações aqui

Bombeiros-AP (Bombeiros Militar do Estado do Amapá) - Vagas: 180 / Escolaridade: superior / Salário: até R$ 10.297,72 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) - Vagas: 13 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 4.036,74 até R$ 10.142,63 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

SAE-Catalão (Superintendência Municipal de Água e Esgoto de Catalão)/GO - Vagas: 919 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.906,20 até R$ 9.914,08 / Inscrições: de 22/9 até 23/10 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)/SP - Vagas: 21 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.929,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas, SP) - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 4.924,44 até R$ 9.759,85 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco) - Vagas: 69 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.546,22 até R$ 9.585,88 / Inscrições: de 1º/9 até 30/9 / Mais informações aqui

PM-CE (Polícia Militar do Ceará) - Vagas: 96 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 9.469,93 / Inscrições: 5/9 / Mais informações aqui

DPE-SC (Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina) - Vagas: 14 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 5.423,72 até R$ 9.355,73 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itatinga (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.717,18 até R$ 9.354,17 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Paranapanema (SP) - Vagas: 14 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.908,44 até R$ 9.340,04 / Inscrições: até 13/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Camboriú (SC) - Vagas: 75 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.335,44 até R$ 9.307,67 / Inscrições: até 3/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Birigui (SP) - Vagas: 33 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.896,91 até R$ 9.277,02 / Inscrições: de 25/8 até 9/10 / Mais informações aqui

CAU-MA (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão) - Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.074,85 até R$ 9.054 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Varginha (MG) - Vagas: 849 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.973,95 até R$ 8.632,82 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

Transitar de Cascavel (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania de Cascavel)/PR - Vagas: 13 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.612,23 até R$ 8.386,18 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Cincatarina (Consórcio Interfederativo Santa Catarina) - Vagas: 9 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.385,47 até R$ 7.686,49 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Boa Vista (RR) - Vagas: 672 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.971 até R$ 7.506 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Francisco Morato (SP) - Vagas: 81 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.015,75 até R$ 7.331 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Águas da Prata (SP) - Vagas: 11 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.579,49 até R$ 7.062,63 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jundiaí (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.996,50 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

Câmara de Estiva Gerbi (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.750 até R$ 6.800 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) - Vagas (temporárias): 900 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.452,50 até R$ 6.681,70 / Inscrições: até 6/4/2026 / Mais informações aqui

Guarda Civil de Indaiatuba (SP) - Vagas: 12 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.680,58 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) - Vagas: 4 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.041,34 até R$ 6.603,53 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Poços de Caldas (MG) - Vagas: 60 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.543,50 até R$ 6.548,85 / Inscrições: de 10/9 até 10/10 / Mais informações aqui

Câmara de Serra do Salitre (MG) - Vagas: 6 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.300 até R$ 6.500 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) - Vagas: 3 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.197,46 até R$ 6.405,55 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) - Vagas: não definido / Escolaridade: médio / Salário: R$ 6.345,94 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

GoiásFomento (Agência de Fomento de Goiás) - Vagas: 19 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.973,41 até R$ 6.225,66 / Inscrições: de 9/9 até 7/10 / Mais informações aqui

Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo) - Vagas: 12 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 6.117 / Inscrições: de 28/8 até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Itajobi (SP) - Vagas: 15 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.593,90 até R$ 6.021,64 / Inscrições: até 24/8 (edital 1) e de 25/8 até 26/9 (edital 2) / Mais informações aqui

Prefeitura de São Sebastião (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 5.470,06 até R$ 5.816,13 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Bauru (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 4.905,04 até R$ 5.808,50 / Inscrições: de 25/8 até 4/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Alpinópolis (MG) - Vagas: 129 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.601,49 até R$ 5.642,62 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Crefito-MS (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Mato Grosso do Sul - 13ª Região) - Vagas: 110 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.406,36 até R$ 5.618,34 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Câmara de Cerquilho (SP) - Vagas: 5 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.202,84 até R$ 5.601,78 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Magé (RJ) - Vagas: 20 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.100 até R$ 5.600 / Inscrições: até 25/8 / Mais informações aqui

SEE-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 5.565 / Inscrições: até 28/8 / Mais informações aqui

Saaesp-São Pedro (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro)/SP - Vagas: 17 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.850 até R$ 5.428,82 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.658,67 até R$ 5.413,51 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Lagoa da Prata (MG) - Vagas: 143 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.969,32 até R$ 5.281,24 / Inscrições: de 10/10 até 2/11 / Mais informações aqui

Seplag-MG (Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais) - Vagas: 40 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.226,60 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Core-RS (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Rio Grande do Sul) - Vagas: 80 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 5.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

SMS-Nova Iguaçu (Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu)/RJ - Vagas: 452 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.036 até R$ 5.000 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Ufla (Universidade Federal de Lavras)/MG - Vagas: 34 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

UFG (Universidade Federal de Goiás) - Vagas: 33 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.029,90 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

IFPE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco) - Vagas: 77 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: até 4/9 / Mais informações aqui

Furg (Universidade Federal do Rio Grande)/RS - Vagas: 13 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.967,04 / Inscrições: até 9/9 / Mais informações aqui

UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) - Vagas: 18 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.483,52 até R$ 4.967,04 / Inscrições: de 28/8 até 28/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Casimiro de Abreu (RJ) - Vagas: 4 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.875 / Inscrições: até 7/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Adamantina (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 2.798,96 até R$ 4.867,77 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Boa Esperança (MG) - Vagas: 245 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.796 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Praia Grande (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.760,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Arismig (Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Minas Gerais) - Vagas: 5 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: de R$ 2.904,87 até R$ 4.730,14 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Anhumas (SP) - Vagas: não definido / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.548,58 até R$ 4.622,70 / Inscrições: até 24/8 / Mais informações aqui

Câmara de Ribeirão Corrente (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.618,27 / Inscrições: até 31/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Iguatama (MG) - Vagas: 202 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.647 até R$ 4.500 / Inscrições: de 22/9 até 21/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monteiro Lobato (SP) - Vagas: 1 (mais cadastro reserva) / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.159,09 até R$ 4.450 / Inscrições: até 29/8 / Mais informações aqui

Prefeitura de Águas da Prata (SP) - Vagas (temporárias): não definido / Escolaridade: superior / Salário: de R$ 3.338,25 até R$ 4.449,80 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

Câmara de Quadra (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.430,16 / Inscrições: até 8/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Ibitinga (SP) - Vagas: 22 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 4.358,40 / Inscrições: até 27/8 / Mais informações aqui

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) - Vagas: 150 / Escolaridade: fundamental / Salário: R$ 4.331,91 / Inscrições: de 1º/9 até 2/10 / Mais informações aqui

Prefeitura de Uberlândia (MG) - Vagas: 172 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.605,59 até R$ 4.269,42 / Inscrições: até 15/9 / Mais informações aqui

Câmara de Turmalina (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: fundamental e médio / Salário: de R$ 2.237,66 até R$ 4.219,44 / Inscrições: até 31/8 / Mais informações aqui

Câmara de Piraquara (PR) - Vagas: 56 / Escolaridade: fundamental, médio e superior / Salário: de R$ 1.904,40 até R$ 4.209,73 / Inscrições: de 10/9 até 16/10 / Mais informações aqui

Câmara de Itapira (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.200 / Inscrições: até 2/9 / Mais informações aqui

Câmara de Rio Claro (SP) - Vagas: 1 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.160,99 / Inscrições: até 1º/9 / Mais informações aqui

Core-SE (Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe) - Vagas: 130 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.229,19 até R$ 4.000 / Inscrições: até 22/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Jales (SP) - Vagas: 2 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 4.000 / Inscrições: até 12/9 / Mais informações aqui

CRBio-5 (Conselho Regional de Biologia da 5ª Região - CE e PE) - Vagas: 303 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.889,26 até R$ 3.646 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Monte Alegre de Minas (MG) - Vagas: 301 / Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.619,01 / Inscrições: de 1º/9 até 30/9 / Mais informações aqui

UESB (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) - Vagas (temporárias): 30 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 2.678,66 até R$ 3.594,85 / Inscrições: até 21/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Arraial do Cabo (RJ) - Vagas: 303 / Escolaridade: médio, técnico e superior / Salário: de R$ 2.098,10 até R$ 3.438,65 / Inscrições: até 7/9 / Mais informações aqui

Prefeitura de Tefé (AM) - Vagas: 1.822 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.400 / Inscrições: até 18/9 / Mais informações aqui

Cisbaf (Consórcio Intermunicipal da Baixada Fluminense)/RJ - Vagas (temporárias): 530 / Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior / Salário: de R$ 1.518 até R$ 3.238,64 / Inscrições: até 5/9 / Mais informações aqui

UEMG (Universidade do Estado de Minas Gerais) - Vagas: 178 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 1.209,03 até R$ 2.639,23 / Inscrições: de 8/9 até 29/9 / Mais informações aqui

SME-Itapeva (Secretaria Municipal da Educação de Itapeva)/SP - Vagas (temporárias): 221 / Escolaridade: médio / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: até 11/9 / Mais informações aqui

Hospital São João Batista (HSJB) de Volta Redonda (RJ) - Vagas: 300 / Escolaridade: técnico e superior / Salário: R$ 1.518 / Inscrições: de 16/9 até 16/10 / Mais informações aqui

