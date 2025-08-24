Colchão casal Luuna Blue sai com 16% off: 'decidi arriscar e foi excelente'

Descansar em um colchão confortável pode garantir uma boa noite de sono e as energias renovadas. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um colchão bem elogiado por compradores. Só na Amazon, ele registra mais de 2 mil avaliações — 85% delas deram nota máxima ao produto.

Segundo o fabricante, o colchão possui espuma firme e ergonômica, além de ter um alto nível de absorção de movimentos. Descubra as características dele, elogios e pontos de atenção de quem o comprou.

O que diz a Luuna sobre o colchão

Desenvolvido para aliviar os pontos de pressão e alinhar a coluna

Bloqueio de movimento: espuma com alto nível de absorção

Com capa de alta gramatura, que é removível e lavável

Possui espuma térmica com células que dissipam o calor

Garantia de dez anos e 100 noites de teste

Disponível em diferentes tamanhos (King, solteiro e casal), que variam de preço

O que diz quem comprou

Na Amazon, o colchão Blue está avaliado com 4,7 estrelas e no Magalu, com 4,8 (máximo de cinco). Os consumidores destacaram pontos positivos como firmeza, conforto e qualidade do produto.

Colchão extremamente confortável. Incrível como é confortável, principalmente se você gosta de colchão mais firme. O transporte à vácuo é superprático também! O colchão chegou antes do prazo, mais ou menos uma semana antes. Produto maravilhoso! Recomendo.

Maria Eugenia

Eu já tive diversos colchões de marcas renomadas, mas sempre via as propagandas desses estilos e ficava me perguntando se não seria uma boa opção. Então, decidi arriscar e foi excelente. Ele quando senta, principalmente mais na ponta, ele é macio, mas quando deita, fica perfeito, nem muito macio e nem aquela tábua. É perfeito o equilíbrio.

Dalila Vieira

O produto é realmente muito bom. Uma combinação entre firmeza e maciez na medida certa. Ótimo acabamento e textura muito agradável. Vale muito a pena!

Ana

Pontos de atenção

No entanto, algumas pessoas reclamam que o produto poderia oferecer mais firmeza.

O produto é de boa qualidade,mas é flexível. Deveria ser mais firme.

Ailton

É um bom colchão. Quando um se mexe, o outro não sente. Não tem molas. É bem confortável, não é super firme e em nada parece um ortopédico. Senti até um pouco de falta disto.

Simone

*Com informações de matéria publicada em 11/08/2024.

