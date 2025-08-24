Chuvas no Rio Grande do Sul causam estragos em 39 cidades; 561 deixam casas

As chuvas registradas no Rio Grande do Sul provocaram estragos em 39 cidades, segundo último boletim divulgado pela Defesa Civil do estado na manhã de hoje. Ao todo, 561 pessoas tiveram que deixar suas casas.

O que aconteceu

Rio Grande do Sul sofre com alagamentos desde sexta-feira. Ontem, o número de cidades impactadas pelas fortes chuvas saltou de 17 para 34. E hoje subiu para 39 o total de municípios afetados.

Ao todo, 561 pessoas tiveram que deixar suas casas. Dentre elas, 534 foram desalojadas e 27, desabrigadas. São consideradas desalojadas e desabrigadas as pessoas que tiveram que deixar suas casas. As desalojadas, porém, não necessariamente precisam de abrigo fornecido pelo Estado, ao contrário das desabrigadas, que não têm para onde ir.

Pior situação é em São Lourenço do Sul. Conforme a Defesa Civil, o município a 200 km ao sul de Porto Alegre reportou alagamentos e inundações em diversas áreas urbanas e rurais. Casas, estradas e instalações públicas foram danificadas, deixando 23 desabrigados e 500 desalojados até as 16h36 de ontem (último dado disponível).

Prefeitura decretou calamidade pública ontem e está distribuindo donativos. Em parceria com o governo do estado, a administração municipal de São Lourenço do Sul entregou centenas de cestas básicas, colchões, cobertores, roupas, produtos de limpeza e outros itens, de acordo com post no Instagram.

Outro município entre os mais impactados é São José do Norte. A localidade — a 350 km ao sul da capital — informou alagamento na BR 101, na altura do km 350, e registrou 24 pessoas desalojadas até as 21h28 de ontem.

Ontem, 11 voos do Aeroporto Salgado Filho foram cancelados e 28 tiveram atraso. Segundo o painel de voos, hoje os pousos e decolagens estão ocorrendo normalmente, conforme o previsto.

Em apenas 12 horas, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrou quase 83 mm em Porto Alegre. As precipitações ocorreram das 23h de quinta-feira até às 11h de sexta. O volume corresponde a praticamente toda a média de chuva para o mês de agosto, que é de 120,1 mm, segundo o Climatempo.

Várias cidades gaúchas acumularam de 70 mm a quase 100 mm de chuva nesse período de 12 horas. O volume corresponde a pelo menos metade da média de chuva para todo o mês de agosto.

Chuvas perdem força, enquanto o frio avança

Chove menos neste domingo. Hoje, há previsão de chuvas em áreas da serra gaúcha e da divisa com Santa Catarina, mas com menor intensidade do que nos últimos dias.

Massa de ar polar derruba temperaturas. Muitas cidades registraram hoje temperatura abaixo dos 5°C na madrugada de hoje, como é o caso de Santana do Livramento, que teve menor temperatura: 0.4º C. Em Porto Alegre, a previsão para o dia é de mínima de 8°C e máxima de 19°C, com pancadas de chuvas isoladas, segundo o Inmet.