Chuvas causam destruição em 34 cidades do Rio Grande do Sul e deixam mais de 500 desalojados

O número de municípios que relataram danos causados pelas chuvas intensas no Rio Grande do Sul (RS) dobrou neste sábado, 23. Pela manhã, 17 cidades gaúchas haviam reportado à Defesa Civil do Estado ocorrências causadas pelo temporal que atinge o RS desde quinta-feira, 21. Já no boletim mais recente do órgão, a lista subiu para 34.

Até o momento, 529 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. O caso mais crítico é o de São Lourenço do Sul, que fica 207 quilômetros de Porto Alegre.

Em 24 horas, o município registrou um acúmulo de 143,8 milímetros de chuva, fazendo o Arroio São Lourenço transbordar e invadir as residências que ficam próximas às margens.

A elevação do nível do riacho obrigou o Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS) a realizar sete remoções na região. Ao menos, 523 pessoas estão fora de casa.

O Departamento de Logística da Defesa Civil foi acionado para o envio de ajuda humanitária e itens de primeira necessidade, como água potável, cesta básica, colchões e kits de higiene.

Para domingo, 24, a previsão é que a frente fria ainda favoreça chuvas fracas a moderadas nas regiões Norte, Nordeste e Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões, o dia deve permanecer com o tempo estável e com sol ao longo do dia. As temperaturas devem atingir mínimas de -1°C e máximas de 15°C.