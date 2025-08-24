Canadá não descarta enviar tropas de paz à Ucrânia como parte de eventual acordo, diz primeiro-ministro

Por Max Hunder

Kiev (Reuters) - O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, neste domingo, que apoiava os apelos da Ucrânia por garantias de segurança robustas como parte de qualquer acordo de paz, dizendo que o Canadá não descartaria o envio de tropas sob tal estrutura.

Três anos e meio após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, o presidente dos EUA, Donald Trump, está liderando esforços de paz e a Ucrânia está trabalhando com seus aliados europeus para elaborar possíveis estruturas para garantias de segurança pós-guerra para Kiev, às quais Trump também demonstrou abertura.

Carney, em sua primeira visita à Ucrânia desde que assumiu o cargo em março, juntou-se a Zelenskiy para uma cerimônia no centro de Kiev para marcar o Dia da Independência da Ucrânia, que também contou com a presença do enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg.

"Estamos todos trabalhando para garantir que o fim desta guerra signifique a garantia de paz para a Ucrânia, para que nem a guerra nem a ameaça de guerra sejam deixadas para nossos filhos herdarem", disse Zelenskiy a uma multidão na Praça Sophia, em Kiev.

Zelenskiy disse que quer que as futuras garantias de segurança, como parte de um possível acordo de paz, sejam o mais próximo possível do Artigo 5 da Otan, que considera um ataque a um estado-membro como um ataque contra todos.

Carney apoiou os apelos da Ucrânia para uma possível participação internacional.

"Na opinião do Canadá, não é realista que a única garantia de segurança seja a força das Forças Armadas Ucranianas... que precisa ser reforçada e reforçada", disse Carney em uma coletiva de imprensa conjunta.

Os dois líderes também assinaram um acordo sobre coprodução de drones, e Carney disse que a Ucrânia receberia mais de 1 bilhão de dólares canadenses (US$723 milhões) em ajuda militar de um pacote anunciado anteriormente no mês que vem.

"PRECISAMOS DE PAZ"

Zelenskiy entregou a Kellogg uma homenagem de estado durante a cerimônia deste domingo, dizendo a ele "precisamos de paz" enquanto lhe dava uma medalha em um estojo de couro.

Mais tarde naquele dia, Kellogg se encontrou com a primeira-ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, que disse que eles discutiram o acordo de minerais entre a Ucrânia e os EUA, bem como a questão das garantias de segurança.

Durante a coletiva de imprensa com Carney, Zelenskiy foi questionado sobre uma reportagem do Wall Street Journal que dizia que o Pentágono vinha bloqueando discretamente há meses o uso do míssil ATACMS -- fornecido pelos EUA -- pela Ucrânia para atingir alvos na Rússia.

Em resposta, ele disse que Kiev tem usado ultimamente suas próprias armas de longo alcance produzidas internamente para atingir alvos dentro da Rússia, o que não é autorizado por Washington.

"Ultimamente não temos discutido essa questão com os Estados Unidos", disse ele.

A Ucrânia informou que realizou ataques noturnos em uma refinaria de petróleo na região russa de Samara, bem como em uma instalação de fracionamento de gás em Ust-Luga, um porto russo que é um importante ponto de conexão de exportação de energia.

(Reportagem de Max Hunder em Kiev)