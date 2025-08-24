Topo

Notícias

Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães

Cães brincam no parque Ibirapuera, em São Paulo, onde a Câmara Municipal vetou o uso de coleiras antilatido - Adriano Vizoni/Folhapress
Cães brincam no parque Ibirapuera, em São Paulo, onde a Câmara Municipal vetou o uso de coleiras antilatido Imagem: Adriano Vizoni/Folhapress
Adriana Ferraz
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/08/2025 13h08Atualizada em 24/08/2025 13h08

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou de forma unânime na última quinta (21) um projeto de lei que proíbe o uso por cães das chamadas coleiras antilatido.

Vendidas livremente na internet por até R$ 200, elas emitem uma série de estímulos para evitar o latido, até mesmo choque elétrico, segundo o vereador Roberto Trípoli (PV), que apresentou a proposta.

"Latir é uma conduta que integra o repertório natural do comportamento da espécie canina. Qualquer dispositivo capaz de inibir esse comportamento só pode se dar à custa de punição", afirma o parlamentar na justificativa do projeto.

Usado geralmente no processo de adestramento, esse tipo de dispositivo funciona em resposta à vibração das cordas vocais do animal. Quando ele late, a coleira emite impulsos a fim de coibir o comportamento, como choque elétrico e sinais sonoros, vibratórios e até odoríferos.

"Parece haver um consenso sobre a natureza cruel de sua utilização", complementa Tripoli, que também propôs veto a coleiras do "tipo enforcador", com garras, pinos ou espículas.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada mais uma vez em plenário antes de seguir para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Se o texto não receber modificações, o descumprimento pode gerar multa de R$ 1.000 ao responsável pelo animal, dobrando o valor em reincidência. A punição também vale para o adestrador, caso a coleira seja usada para treinamento.

Produto que dá choque em cão é livremente anunciado em sites de compras - Reprodução/Shopee - Reprodução/Shopee
Produto que dá choque em cão é livremente anunciado em sites de compras
Imagem: Reprodução/Shopee

Em alguns sites de compra, alertas recomendam cuidado no uso do "modo choque elétrico", que pode provocar erupção cutânea e dor.

Deputados também debatem o tema

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei semelhante no início do mês. O texto proíbe não apenas a utilização das coleiras antilatido por animais, mas sua fabricação, comercialização, importação e exportação.

"O uso de coleiras de choque causa estresse e dor aos animais, fato comprovado em estudos, e pode induzir a comportamento agressivo, não se justificando nem para adestramento", sustenta o autor, deputado Juninho do Pneu (União-RJ).

Diferentemente da proposta paulistana, o texto em debate na Câmara dos Deputados prevê punições diferentes para tutores e para fabricantes ou comerciantes que descumprirem a norma.

Responsáveis pelos animais ficam sujeitos à multa de R$ 2 mil e perda do animal. Já quem vender ou distribuir corre o risco de pagar até R$ 20 mil (em caso de reincidência) e ter o estabelecimento comercial interditado.

O projeto segue agora para análise das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se passar, precisa do aval da Câmara e do Senado.

O modelo em discussão em Brasília é compartilhado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e já está apto a entrar na pauta de votação.

Outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, já aprovaram a proibição.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Enviado dos EUA se encontra com Netanyahu sobre Líbano e Síria, dizem autoridades israelenses

Bombardeio israelense contra rebeldes huthis deixa ao menos dois mortos no Iêmen

Raducanu vence sua primeira partida no US Open desde o título de 2021

Governador da Paraíba sente fortes dores, é internado e pode ser operado

Trump não tem base para enviar tropas para Chicago, diz líder democrata

Polícia investiga assassinatos após quatro corpos serem encontrados no rio Sena, em Paris

Canadá não descarta enviar tropas de paz à Ucrânia como parte de eventual acordo, diz primeiro-ministro

'Don Juan' de Manaus é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Vice-presidente dos EUA diz que a Rússia fez concessões significativas em relação a acordo de paz com Ucrânia

Rajadas de vento fecham Porto de Santos, o maior da América Latina

Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães