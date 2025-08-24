Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou de forma unânime na última quinta (21) um projeto de lei que proíbe o uso por cães das chamadas coleiras antilatido.

Vendidas livremente na internet por até R$ 200, elas emitem uma série de estímulos para evitar o latido, até mesmo choque elétrico, segundo o vereador Roberto Trípoli (PV), que apresentou a proposta.

"Latir é uma conduta que integra o repertório natural do comportamento da espécie canina. Qualquer dispositivo capaz de inibir esse comportamento só pode se dar à custa de punição", afirma o parlamentar na justificativa do projeto.

Usado geralmente no processo de adestramento, esse tipo de dispositivo funciona em resposta à vibração das cordas vocais do animal. Quando ele late, a coleira emite impulsos a fim de coibir o comportamento, como choque elétrico e sinais sonoros, vibratórios e até odoríferos.

"Parece haver um consenso sobre a natureza cruel de sua utilização", complementa Tripoli, que também propôs veto a coleiras do "tipo enforcador", com garras, pinos ou espículas.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada mais uma vez em plenário antes de seguir para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Se o texto não receber modificações, o descumprimento pode gerar multa de R$ 1.000 ao responsável pelo animal, dobrando o valor em reincidência. A punição também vale para o adestrador, caso a coleira seja usada para treinamento.

Produto que dá choque em cão é livremente anunciado em sites de compras Imagem: Reprodução/Shopee

Em alguns sites de compra, alertas recomendam cuidado no uso do "modo choque elétrico", que pode provocar erupção cutânea e dor.

Deputados também debatem o tema

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei semelhante no início do mês. O texto proíbe não apenas a utilização das coleiras antilatido por animais, mas sua fabricação, comercialização, importação e exportação.

"O uso de coleiras de choque causa estresse e dor aos animais, fato comprovado em estudos, e pode induzir a comportamento agressivo, não se justificando nem para adestramento", sustenta o autor, deputado Juninho do Pneu (União-RJ).

Diferentemente da proposta paulistana, o texto em debate na Câmara dos Deputados prevê punições diferentes para tutores e para fabricantes ou comerciantes que descumprirem a norma.

Responsáveis pelos animais ficam sujeitos à multa de R$ 2 mil e perda do animal. Já quem vender ou distribuir corre o risco de pagar até R$ 20 mil (em caso de reincidência) e ter o estabelecimento comercial interditado.

O projeto segue agora para análise das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se passar, precisa do aval da Câmara e do Senado.

O modelo em discussão em Brasília é compartilhado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e já está apto a entrar na pauta de votação.

Outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, já aprovaram a proibição.