Cadeira espreguiçadeira com alça é boa opção para praia ou até varanda

Que tal montar um cantinho para relaxar em casa ou ficar mais confortável na praia ou à beira da piscina? Esta cadeira espreguiçadeira em alumínio da MOR pode te ajudar com isso.

Compacta, ela suporta até 100 kg e pode ser levada facilmente para qualquer lugar. Confira a seguir as especificações do produto e o que diz quem já comprou.

O que a MOR diz sobre essa cadeira

Estrutura em tubo de alumínio e tela feita de 100% poliéster com revestimento em PVC;

Suporta até 100 kg;

Tem quatro posições de ajuste ao reclinar;

É dobrável, leve e fácil de transportar;

Tem ainda uma almofada para o encosto da cabeça e do pescoço;

Possui alça para transporte, tela em sannet liso, é antimofo e de fácil limpeza;

Disponível em outras cores, como rosa e verde (opções podem variar de preço).

O que diz quem comprou

Na Amazon, a cadeira espreguiçadeira tem mais de duas mil avaliações e nota média de 4,7 (de um total de cinco). A maioria dos elogios fala sobre a qualidade, o conforto e a facilidade de manuseio e transporte da cadeira.

Perfeita, linda, confortável. Marisa

Confortável, fácil de manusear e leve. Alice Graciele

Adorei o produto! Boa qualidade e muito prático pra transportar. Tereza C.

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores consideraram a cadeira frágil e de difícil montagem durante o uso.

O material é de qualidade, mas é difícil montar o encosto, não é prática. Denise Pires Martins

Linda, mas os pés dobram e não têm trava. Não é seguro a menos que vc amarre os pés com arame. Adelie Gai Costa

A espreguiçadeira é leve, mas um pouco frágil. Há muitos pontos de atrito entre a estrutura e a tela, o que deve acelerar o desgaste. As ranhuras para encaixe do encosto vieram muito estreitas e tivemos que limá-las uma a uma. Eliane

