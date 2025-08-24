Topo

Notícias

Cadeira espreguiçadeira com alça é boa opção para praia ou até varanda

Jaqueline Suzuki / Reprodução Amazon
Imagem: Jaqueline Suzuki / Reprodução Amazon
do UOL

Danielle Sanches

Colaboração para o Guia de Compras UOL

24/08/2025 05h30

Que tal montar um cantinho para relaxar em casa ou ficar mais confortável na praia ou à beira da piscina? Esta cadeira espreguiçadeira em alumínio da MOR pode te ajudar com isso.

Compacta, ela suporta até 100 kg e pode ser levada facilmente para qualquer lugar. Confira a seguir as especificações do produto e o que diz quem já comprou.

O que a MOR diz sobre essa cadeira

Estrutura em tubo de alumínio e tela feita de 100% poliéster com revestimento em PVC;

Suporta até 100 kg;

Tem quatro posições de ajuste ao reclinar;

É dobrável, leve e fácil de transportar;

Tem ainda uma almofada para o encosto da cabeça e do pescoço;

Possui alça para transporte, tela em sannet liso, é antimofo e de fácil limpeza;

Disponível em outras cores, como rosa e verde (opções podem variar de preço).

O que diz quem comprou

Na Amazon, a cadeira espreguiçadeira tem mais de duas mil avaliações e nota média de 4,7 (de um total de cinco). A maioria dos elogios fala sobre a qualidade, o conforto e a facilidade de manuseio e transporte da cadeira.

Perfeita, linda, confortável. Marisa

Confortável, fácil de manusear e leve. Alice Graciele

Adorei o produto! Boa qualidade e muito prático pra transportar. Tereza C.

Pontos de atenção

Por outro lado, alguns consumidores consideraram a cadeira frágil e de difícil montagem durante o uso.

O material é de qualidade, mas é difícil montar o encosto, não é prática. Denise Pires Martins

Linda, mas os pés dobram e não têm trava. Não é seguro a menos que vc amarre os pés com arame. Adelie Gai Costa

A espreguiçadeira é leve, mas um pouco frágil. Há muitos pontos de atrito entre a estrutura e a tela, o que deve acelerar o desgaste. As ranhuras para encaixe do encosto vieram muito estreitas e tivemos que limá-las uma a uma. Eliane

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@guiadecompras_uol Além de confortável, esse tênis da Nike te ajuda a correr mais rápido. Curtiu? Link na bio. #nikeairzoom ##TikTokMadeMeBult #nike #corrida #guiadecomprasuol ? som original - Guia de Compras UOL

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Studios investigados por fraude em SP terão alerta registrado na matrícula

Moraes atendeu pedido da Starlink 15 dias antes de sanção na Magnitsky

Se dependesse de Tarcísio, Brasil se renderia a Trump

Corpo de jovem ficou enterrado por 8 meses em sítio de empresário indiciado

Ross da vida real? Noivo chama futura esposa pelo nome da ex antes do 'sim'

Malafaia diz que igreja se uniu em torno dele, mas não é bem assim; entenda

Ex-prisioneiras de guerra ucranianas relatam abusos e 'inferno' vividos em penitenciária russa

Mundial de GR: Brasil conquista prata inédita no conjunto geral

Guerrilheiro mais procurado da Colômbia afirma que não vai se render

Fome em Gaza: ONU acusa Israel de negar crise que criou

Mulher é presa após se passar por juíza, promotora e advogada no RN