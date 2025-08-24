Topo

Notícias

Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica

24/08/2025 15h42

Uma campanha histórica. Esta é a avaliação que Comitê Olímpico do Brasil (COB) faz da campanha brasileira na última edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, que chegaram ao final no último sábado (23) em Assunção (Paraguai). No evento esportivo o Brasil bateu recorde de pódios (175), de medalhas de ouro (70) e de vagas conquistadas para o Pan adulto de Lima, que será realizado em 2027.

"Nosso balanço é extremamente positivo. Tínhamos três metas para esses Jogos. A primeira era ser Top 3, que eu até brinquei com a equipe que era muito fácil. Mas, em Jogos Pan-Americanos, a meta será sempre essa, estar entre os três primeiros. Fomos campeões em Cali e desejávamos repetir esse resultado. Garantir esse primeiro lugar foi muito importante e, mais do que isso, mostrar a evolução de todos os esportes. Em todos os itens da meta melhoramos os resultados de Cali. Superamos o número de ouros, o número de vagas por atletas e de vagas por modalidade para o Pan de Lima, em 2027. Essa era uma meta muito importante, pois o Pan de 27 distribuirá vagas para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. Foi fundamental também para os atletas terem essa experiência, usufruir dos serviços de uma missão do Comitê Olímpico do Brasil e entender como funciona toda essa sistemática", declarou o presidente do COB, Marco La Porta.

Notícias relacionadas:

A delegação brasileira em Assunção contou com 363 atletas, que garantiram 48 vagas diretas para o Pan adulto de Lima. "Os resultados acabaram ultrapassando os objetivos e, mais do que isso, vimos como os atletas valorizaram a participação nesses Jogos", declarou o chefe de missão pelo COB, Leandro Guilheiro.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Após ser indiciado, Eduardo Bolsonaro volta a atacar Moraes nos EUA

Equador apreende material explosivo para atos terroristas na Colômbia

Protestos anti-imigrantes no Reino Unido continuam após governo estabelecer reformas para asilo

Consulado alerta brasileiros sobre nova polícia de imigração em Portugal

Líder supremo do Irã rejeita negociação direta com EUA: 'Problemas insolúveis'

Brasil fecha Jogos Pan-Americanos Júnior com campanha histórica

Como de Cesc Fábregas surpreende Lazio em sua estreia no Italiano

Projeto da Embrapa apoia cultura alimentar em comunidades do Nordeste

Polícia identifica três suspeitos por morte de mãe, filha e amiga na Bahia

Taiwan e China se enfrentam em narrativas conflitantes sobre Segunda Guerra Mundial

Presidente do BCE defende independência dos bancos centrais