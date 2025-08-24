Topo

Bahia derrota Santos e ganha força na luta por vaga na Libertadores

24/08/2025 20h35

Mesmo atuando na condição de visitante, o Timão, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior, foi superior durante todo o confronto e contou com gols de Gui Negão, Maycon e Gustavo Henrique. Já o time de Fernando Diniz descontou com Vegetti, de pênalti, e Rayan.

Outros resultados:

Bragantino 4 x 2 Fluminense
Cruzeiro 2 x 1 Internacional
Grêmio 0 x 0 Ceará
Fortaleza 0 x 1 Mirassol
Juventude 1 x 3 Botafogo

