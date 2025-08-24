Topo

Ao som de "Evidências", Brasil conquista prata na série mista

24/08/2025 19h47

Apesar da grande performance, que levou a torcida presente à Arena Carioca 1 ao delírio, o conjunto brasileiro acabou sendo superado pela Ucrânia, que somou 28.650 pontos para conquistar o ouro. Já a medalha de bronze ficou com a China, que fechou a disputa com 28.350 pontos.

Série de cinco fitas

Neste domingo o Brasil participou de outra final, na série de cinco fitas. Com uma apresentação marcada por alguns erros de execução, o conjunto brasileiro somou 22.850 pontos e fechou a disputa na 6ª colocação. O ouro foi conquistado pela China (27.550 pontos), a prata com o Japão (26.650) e o bronze com a Espanha (25.950).

